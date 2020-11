El producto de belleza que tiene loca a Margot Robbie

Estados Unidos.- Para muchas estrellas de Hollywood su rostro es una de las partes más importantes de su físico, aunque en ocasiones no tienen el tiempo necesario de tomar el cuidado necesario de éste debido a que están de arriba a abajo gran parte del día y varios días de ala semana, pero esto ha dejado de ser un problema para la actriz Margot Robbie.

La intérprete de Harley Quinn confesó en una reciente entrevista que una de las cosas que extrañaba al estar montada por mucho tiempo en un avión era su tocador y sus productos especiales para la piel, por lo que requería de un espacio íntimo y personal en el cual llevar a cabo el autocuidado del día a día.

Pero esto resultaba casi imposible, pero la casualidad logró hacerla sentirse mejor cuando descubrió un nuevo producto que se volvió indispensable para ella y no ha sacado de su neceser, se trata del producto Max Complexion Correction de Peter Thomas Roth, unas almohadillas desmaquillantes que limpian a profundidad los poros.

Uso toallitas desmaquillantes de Johnson. Cuando viajo en avión me quito el maquillaje con una toallita y luego uso unas almohadillas correctoras de Peter Thomas Roth. Honestamente, me tropecé de casualidad y ahora no puedo vivir sin ellas. Tu piel está mucho mejor después. Son realmente fuertes", reveló en una entrevista con el portal Byrdie.