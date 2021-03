El productor Hernán Albareque responde al luchador Halcón Negro Jr., ante sus acusaciones de acoso sexual

México. El productor de televisión Hernán Albareque, quien tiene su cargo la producción del reality show Survivor México 2021, responde al luchador Halcón Negro Jr., ante acusaciones de acoso sexual que supuestamente le hizo en días pasados e hizo públicas.

Hernán Emilio Albareque dice que no tiene nada qué ocultar ante supuestos señalamientos respecto a que Halcón Negro Jr. refirió en sl sentido de que fue acosado sexualmente para admitirlo como parte del elenco en Survivor México 2021.

A través de Instagram, Albareque menciona que llevará el caso ante la unidad de género de Televisión Azteca, pues tiene su conciencia tranquila al respecto. "Solicité ya una investigación a Azteca y la unidad de género. No tengo nada que esconder”, escribe en dicha red social.

En el comunicado, Albarenque detalla que el proceso de selección de los participantes del show de telerrealidad Survivor quedó registrado en video y que hubo testigos que presenciaron las sesiones, y espera que ellos le ayuden a sostener su versión de inocencia.

En días pasados, Albarenque dijo en entrevista con la periodista Flor Rubio señaló que el contacto que tuvo con Halcón Negro Jr. fue a través de una videollamada de 15 minutos en la que buscaba conocer a la persona detrás de la máscara.

Halcón Negro Jr., quien es originario de Querétaro, México, refirió días atrás que presuntamente vivió acoso sexual por parte del citado productor, quien se desempeña como productor de casting de Survivor México 2021 y lo hizo público en redes sociales.

El Halcón Negro narró que se sintió incómodo ante la actitud del personal de la televisora y que su negativa ante aquella actitud inapropiada le costó su participación en el programa Survivor México 2021.

Con engaños hizo que me quitara la máscara y me pidió que entrara en su proyecto SIN MÁSCARA que porque me veía mejor. No acepté porque tengo valores y venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara solo la voy a perder en el cuadrilátero pues RESPETO y AMO a la LUCHA LIBRE”, expresó El Halcó Negro Jr. en redes.