El productor Rodrigo Fragoso denuncia a la "empresaria multimillonaria" por supuesto fraude en México

Hasta el momento, "la empresaria multimillonaria" no ha comentado nada sobre la denuncia por supuesto fraude.

Luz María no terminó su gira por México y tomó un vuelo de regreso a Ecuador , dejando plantados al personal de FRAGSALI Talent Agency y al actor Alfredo Adame, con quien grabaría un capítulo de "Luz María: historias de vida".

"La empresaria multimillonaria" se habría molestado debido a que todos los sitios a los que asistiría, como parte de su gira, eran de la comunidad LGBTIQ+ . "Le contesté que eran los lugares a los que nos habían contratado, que era su público", señaló el productor, a lo que Luz María respondió que ese no era su público, "que su público era familiar, que estaba en desacuerdo que todos los lugares fueran gays, que nada más se iba a quemar".

Al parecer, de regreso al hotel, "la empresaria multimillonaria" y su hermana comenzaron a gritarle al equipo de trabajo de la agencia antes mencionada, pues, según, debían cuidar la imagen de la influencer, "porque no les parecía estarse tomando fotografías con chicos sin playera y con hombres con vestidos baratos y maquillaje de payaso, haciendo referencia a que la imagen de Luz María era familiar".

De acuerdo con Rodrigo Fragoso, Luz María se comportó de manera prepotente con los trabajadores de su agencia , insultaba al talento con el que tenía que interactuar, no cumplía con los acuerdos establecidos en el contrato y en varias ocasiones, presuntamente exhibió en público su homofobia y transfobia .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

