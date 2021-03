El productor de "Survivor México" revela ser gay, ante acusaciones de discriminación y homofobia

México. El reality show Survivor México, producción de Televisión Azteca, es uno de los más exitosos en México en los últimos años y está dando mucho de qué hablar. Entre las últimas notas del mismo destaca la polémica que desató Julieta Grajales, actriz que supuestamente sería rechazada del mismo para participar debido a sus preferencias sexuales.

Una de las personas que la desmienten es precisamente el productor de Survivor México, Hernán Albarenque, quien se niega a creer que Grajales haya hecho semejantes declaraciones, puesto que no son verdad y él da la cara al respecto.

Albarenque, de 49 años de edad, comentó en entrevista con la periodista Flor Rubio que él jamás habría tratado de esa forma a Grajales, puesto que él es abiertamente homosexual.

El productor también comentó que en su programa se puede ver una gran diversidad de personajes que aparecen en la pantalla, además indicó que él no es una persona que se “meta en la vida privada” de los demás y lamenta que lo estén señalando a él y a su equipo de homofóbicos, siendo que no es así.

Tenemos una pantalla con una diversidad de género y opciones. Yo no le pregunté a nadie sobre su sexualidad, nunca les pregunté: ‘Oye, ¿a ti cómo te gustan?’ (…) Julieta se equivocó y no creo que ella haya sido discriminada”, dijo el productor de “Survivor”.

Julieta, días atrás, hizo público en Instagram que le habían compartido que formaba parte de Survivor México, pero de último momento le dijeron que no y todo por sus preferencias sexuales. Así lo escribió ella:

No puedo creer a estas alturas de la vida exista discriminación: Me habían dado la noticia que estaba adentro de #survivorMéxico y al final decidieron echarse para atrás por mis preferencias sexuales.”

Julieta Grajales compartió en su feed de Instagram un video donde habló sobre esta situación, ante los comentarios que han surgido en redes sociales tras la denuncia que hizo, y señaló que jamás ha sido partidaria de las injusticias sociales y mucho menos de quedarse callada, es por eso que se atrevió a contar la experiencia de discriminación laboral y lesbofobia, que vive por parte del programa Survivor México.

De igual manera, Julieta manifestó sentirse triste, indignada y rechazada "por ser quien es". Señaló que el motivo de no quedarse callada y alzar la voz, es para que otras personas como ella tengan oportunidades y no tenga que reprimirse por ser quienes son.

Es triste recibir consejos de gente cercana, que me han dicho que es mejor que me quede callada por que si no, se me van a cerrar las puertas de la industria".