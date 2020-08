El programa "Hoy" tendrá un nuevo conductor desde el lunes

México. El programa de televisión "Hoy" tendrá desde este lunes un nuevo conductor, el cual ocupará el lugar de Jorge "El Burro" Van Rankin, quien se despidió hace unos días porque trabajará en la serie de televisión "40 y 20" y estará ausente unos meses de la producción en la que participan también Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

La noticia de que un nuevo conductor llegará a "Hoy" desde el lunes ya se desató en varios portales de noticias y programas de espectáculos, entre ellos Grupo Fórmula, y sería el niño Leonardo Herrera quien aparezca a cuadro en algunos segmentos, comparten en dicho portal.

El pequeño Leonardo Herrera acaba de tener una participación especial en la telenovela "Te doy la vida", producción de Lucero Suárez para Televisa en la que trabajó con actores como Jorge Salinas, Eva Cedeño, César Évora y Érika Buenfil, entre otros, y cuyo final fue apenas hace unos días.

Foto de Instagram

Y esta no sería la primera vez que Leonardo aparece en "Hoy"; lo ha hecho en otras ocasiones y ha llamado la atención por su naturalidad para hablar y desenolverse ante las cámaras. No cabe duda que tiene mucho talento y no es nada tímido. Tiene mucha facilidad para hablar y siempre tiene una actitud de aprender, según se ha visto.

Andrea Escalona, actriz, cantante y conductora, quien participa en "Hoy", a través de sus redes sociales también ha comentado que el lunes el programa tendrá un nuevo conductor, y ante cuestionamientos por parte de sus seguidores respecto a quién es, ella no ha revelado el nombre.

"El Burro" Van Rankin dijo adiós a "Hoy"

El conductor de televisión Jorge "El Burro" Van Rankin se despidió del programa "Hoy" porque prefiere hacer carrera como actor, y hace unos días fue su última participación en dicha emisión, la cual produce Magda Rodríguez. "El Burro" se enfocará a grabar su participación en la serie de televisión "40 y 20", donde actuará al lado de Michelle Rodríguez y Marucio Garza, entre otros actores.

Foto de Instagram

Jorge cerró una etapa importante en su vida profesional tras haber formado parte de "Hoy" y sus compañeros de producción le hicieron una emotiva despedida, informó también el portal de noticias Grupo Fórmula.

La despedida de El Burro fue muy emotiva, ya que en la emisión se presentó una cápsula en la que se habló de lo que ha sido su vida profesional en Televisa. Se mostó emocionado porque no se la esperaba y casi se le salieron las lágrimas de emoción, tras verla, además prometió que mandará cápsulas especiales para que las transmitan contínuamente.

Regresaré si me lo permite Magda, seguramente así va a ser”, comentó cuando fue el momento de los agradecimientos y con esto dejó en claro que tiene todas las intenciones de volver a conducir en "Hoy", una vez que termine su compromiso con la citada serie.

