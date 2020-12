El prometedor cantautor Giovanny Ayala comparte las historias de su vida

Giovanny Ayala es llamado "El cantautor del milenio", pero con toda humildad y sencillez, el joven cantautor del Regional Mexicano, aunque no no es título que le moleste, "no es algo que sienta que soy", expresó en una charla con Debate, manifestando que hay mucho talento en esta industria y que el sol sale para todos.

"He levantado la mano, estoy ahí, se ha valorado mi talento, colegas me han grabados muchas canciones y ahora mis canciones interpretándolas yo, han llamado la atención, creo que falta mucho por hacer, falta mucho por lograr, aún no estamos donde queremos, agradecido con la gente que valora nuestro talento, nuestras letras y nuestra música". Estas palabras de Giovanny Ayala hablan muy bien de la persona que es, con los pies bien puestos en la tierra y dispuesto a trabajar arduamente para sentirse totalmente un "cantautor del milenio".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El cantante originario de Tijuana, Baja California (uno de los talentos de la casa disquera Gerencia 360), ha estado compartiendo vivencias propias a través de cada una de las canciones que forman parte de su álbum "Historias de mi vida".

El más reciente sencillo que está promocionado es "Pa' que no te anden contando", un tema de su autoría. "Es otra de mis letras, una vivencia personal, ahí andaba una muchachona a quien andaba insistiendo, primero no quería y luego cuando quiso, ya no quise yo, así que escribimos esta canción, la gente la ha apoyado bien bonito", contó Giovanny Ayala.

Giovanny Ayala ha tenido un gran 2020 cosechando los frutos de su trabajo arduo y pasión por la música. Foto: cortesía Gerencia 360

Sobre su álbum "Historias de mi vida", el intérprete del Regional Mexicano, resaltó que este título se debe a "son historias que me tocaron vivir a mí". Una de sus más grandes influencias musicales en la composición, es el fallecido Poeta del Pueblo, Joan Sebastian.

"Me inspiré en él desde muy pequeño, siempre que escuchaba sus canciones, veía su manera de ser, su manera de interpretar, de contar sus cosas, sus historias, decía yo: 'algún día quiero reflejar mis vivencias en canciones', bendito Dios que nos dio el don de poder escribir canciones y me encanta inspirarme, vivir lo que he pasado, ahí me inspiro, es un honor que la gente se identifique con lo que yo viví". Asimismo la inspiración para varias de sus canciones, han sido vivencias que sus familiares y amigos cercanos le han contado. (Giovanny Ayala anhela ser un artista de trayectoria, no del momento).

"Ha sido un proceso lindo, falta mucho por hacer, pero la gente nos está volteando a ver poco a poquito, estamos disfrutando el proceso, el crecimiento en cada lanzamiento, es bonito el disfrutar, el ver el crecimiento, voltear atrás y ver hasta donde estamos ahora".

El 2020 ha sido un buen año para Giovanny Ayala

En mayo pasado se hizo acreedor al prestigioso premio BMI por la composición "El lujo de tenerte", una co-autoría con Geovani Cabrera, interpretada por Régulo Caro; su sencillo "A cuánto me quedé" ha sobrepasado los 25 millones de streams en Spotify, en YouTube el video oficial y video lírico suman más de 40 millones de reproducciones y ha permanecido en el Top 40 de Billboard por 25 semanas consecutivas.

En el mes de Julio lanzó su canción "Cuando se trata de ti" (que no forma parte de su álbum "Historias de mi vida"), un sencillo que ha seguido los pasos de su antecesora, debutando y escalando en el Top 40 de Billboard y BDS en USA.

"Hemos estado sacando música, los números se han seguido manteniendo, la gente quiere más música, esa es una realidad. Este 2020 fue un año muy apático, lleno de contrastes, subidas y bajadas, un año difícil dentro de lo que que cabe, porque todo esto de la pandemia no ha sido fácil, adaptarse y acostumbrarse a todo esto que vivimos, pero bueno, hay que poner la mejor cara, no nos ha soltado de la mano ni Dios ni la gente, creo que no todo ha sido negativo, he me dado el tiempo de escribir más música, he estado preparando una nueva producción".

Asimismo Giovanny Ayala manifestó: "creo que no ha sido tan mal el 2020, salvo la pandemia que ha sido una situación difícil mundialmente, pero musicalmente hemos estado activos y el 2021 quiero estar aún más activo".

Para el próximo año promete shows live streaming (el equipo de Gerencia 360 está creando los escenarios adecuados), asimismo más músicas, varias colaboraciones, canciones de amor, desamor y mucho más.