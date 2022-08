El pronunciamiento de Willow Smith sobre altercado de su papá Will Smith con Chris Rock en los Óscar

La actriz, modelo y cantante estadounidense Willow Smith, se había mantenido en silencio con respecto a la polémica protagonizada por su papá, el aclamado actor Will Smith, durante la entrega de los Premios Óscar 2022, quien abofeteó al comediante Chris Rock por hacer una broma sobre su esposa Jada Pinkett Smith.

En una entrevista para la revista Billboard, Willow Smith, de 21 años de edad y originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, manifestó que lo ocurrido en la pasada gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en marzo pasado, no la "sacudió" tanto como sus propios demonios internos.

Veo a toda mi familia como seres humanos y los quiero y acepto por toda su humanidad.

La hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith, señaló que lo que más le molestó, fue el comportamiento que tuvo la prensa tras lo ocurrido.

"Debido a la posición en la que estamos, nuestra humanidad a veces no es aceptada, y se espera que actuemos de una manera que no es propicia para una vida humana sana y no es propicia para ser honesto".

Estas declaraciones de Willow Smith, llegan unos días después de que su papá Will Smith, publicará en sus redes sociales un video a través del cual, volvió a pedir disculpas a Chris Rock, resaltando que estaba "profundamente arrepentido".

"Ha pasado un tiempo, en los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho, han hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder. Estaba confundido en ese momento, todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar, cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar".

Recordemos que en la pasada entrega de los Premios Óscar, la cual tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Chris Rock, antes de dar a conocer al ganador en la categoría "Mejor documental", hizo una broma sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith. Evidentemente, no fue de su agrado.

Posteriormente, Will Smith subió al escenario y le dio una fuerte bofetada. Tanto los asistentes como los televidentes, quedaron sorprendidos al percatarse que no se trataba de algo que estaba en el guion. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca", le gritó el protagonista de "El príncipe del rap", quien, momento después, ganó el Óscar como "Mejor actor".

En el video que publicó en sus redes sociales, Will Smith dijo que con su acción, lastimó a muchas personas, entre ellas, a los familiares de Chris Rock, "decepcionar a la gente es mi principal trauma, odio cuando decepciono a la gente, así que me duele".