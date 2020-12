El provocativo vestido verde de Marjorie de Sousa, con el que ha conquistado a sus seguidores

A sus 40 años de edad Marjorie de Sousa parece de 20; la actriz de telenovelas dejo sin palabras a sus miles de seguidores con una fotografía que compartió en su perfil de Instagram, imagen en la que dejó al descubierto uno de sus varios atractivos físicos: ¡sus sexys y torneadas piernas!

La también cantante originaria de Caracas, Venezuela, luce de lo más espectacular al usar un sensual vestido verde. Al posar para el fotógrafo mexicano David Dahlhaus, se levanta un poco su vestido para mostrar una de sus piernas. En la descripción de su post que tiene más de 74 mil likes, la ex pareja sentimental del actor Julián Gil manifestó:

¡Feliz Navidad a todos! Es tiempo de dar, de compartir y de amarnos más los unos a los otros. Nunca subestimemos el poder del amor hacia el prójimo, ¿cómo pasan navidad este año?

"Feliz Navidad mi reina", "divina", "hermosa", "reina, siempre súper linda", "así te pareces un arbolito de navidad con ese vestido, lleno de regalos y sorpresas, tu sonrisa brilla como las lucecitas", "que belleza de mujer", "feliz Navidad para ti también mi amor platónico, luces súper bellísima corazón, te mando un abrazo y que Dios te bendiga", "espectacular", "mi güerita bella estás divina, siempre mis mejores deseos para ti, te adoro mi reina hermosa, brillando siempre", son algunos de los comentarios que recibió la protagonista de telenovelas como "Hasta el fin del mundo" junto a Pedro Fernández y David Zepeda.

Previo a la Nochebuena Marjorie de Sousa recibió un grato regalo y reconocimiento. En la entrega de premios Symphonic Latino, la hermosa venezolana fue galardonada como "Artista del año". Symphonic es una de las principales compañías independientes de distribución y comercialización digital de música en la industria, con oficinas en Tampa (Florida), Brooklyn (Nueva York), Nashville (Tennessee), Denver (Colorado) y Bogotá (Colombia).

"¡Ganamos! Gracias a todos aquellos que votaron por mí en la categoría de artista del año, es un honor recibir un premio por hacer lo que tanto amo y además, tener la fortuna de compartirlo con ustedes", expresó la mamá de Matías Gregoria Gil De Sousa en sus redes sociales. (La actriz Marjorie de Sousa seduce a su fans con fotografía en la piscina).

Marjorie de Sousa tiene 6.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @marjodsousa

Por otra parte, Marjorie de Sousa comenzó una nueva relación amorosa con el empresario mexicano Vicente Uribe. Dicha relación se dio a conocer luego de la victoria que tuvo la venezolana en los juzgados, al lograr quitarle la patria potestad de Matías a su ex pareja Julián Gil. En un encuentro con los medios de comunicación, el actor argentino fue cuestionado si apelará la decisión del juez.

Julián Gil, quien tiene un noviazgo con la periodista deportiva mexicana Valeria Marín, manifestó que es Marjorie quien debe apelar a su conciencia, ya que no tuvo una figura paterna en su vida y no tiene por qué repetir eso con su hijo Matías, "un niño necesita una figura paterna y materna, vamos a olvidarnos del presente pero si no puedo estar yo como papá, lo mejor sería que ella se enamore, se consiga una pareja y que esa persona sea la nueva figura paterna para Matías".