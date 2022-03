El proyecto de Adal Ramones que "enlataron" y consideran un rotundo fracaso

México. Adal Ramones es uno de los conductores más famomoso en México, además es actor y entre sus proyectos habría realizado uno que lamentablemente "le enlataron" y muchos consideran el peor fracaso de su carrera profesional.

Adal Ramones grabó años atrás el piloto de la nueva versión de la telenovela Gutierritos, la cual protagonizó con éxito en los años sesenta el fallecido Rafael Banquells y pretendía Ramones revivir con su propia versión.

Pero dicho proyecto Televisa se lo guardó y decidió no realizarlo, por lo que Adal, quien es originario de Monterrey, México, se quedó con las ganas de llevarlo a la pantalla chica.

La propuesta de protagonizar Gutierritos la hizo a Televisa Adal Ramones diez años a trás, según comparten algunos portales de noticias, y dicha obra se basaba en la película y telenovela del mismo nombre que magistralmente interpretó Rafael Banquells.

El proyecto de Adal se quedó solamente en eso, en un proyecto "enlatado" y él nunca ha dicho el motivo por el cual Televisa no quiso producirlo, pero durante 2012 dijo esto a medios de comunicación en CDMX:

"empezamos el primer capítulo, cinco días de grabación para un capítulo. Me encanta el reto, estoy fascinado con la idea de, después de 50 años, hacer una nueva versión."

Ludwika Paleta, el primer actor fallecido recientemente Enrique Rocha y Jorge Salinas formarían parte de Gutierritos, telenovela protagonizada por Ramones, y pese a que este último se mostró emocionado, no se hizo realidad.

Sobre Gutierritos, tres años atrás Adal Ramones compartió en entrevista para medios en CDMX que ejecutivos en Televisa le dijeron que descartan momentaneamente su proyecto de Gutierritos y nada más.

"Se quedó en el tintero. Los jefes me hablaron para felicitarme por lo fuerte que había sido, y cuando me dijeron que no iba yo en el papel, me dijeron 'No, Adal, porque queremos que sigas en 'Otro Rollo'. (...) Por ahí hay intento de rescatarlo, sería una telenovela convertida a miniserie."

Adalberto Javier Ramones Martínez es el nombre completo de Adal, originario de Monterrey, Nuevo León, (1961), conocido por su nombre artístico Adal Ramones, además es empresario y productor de televisión mexicano, que además ha destacado como escritor, entrevistador, caricaturista y director de escena.