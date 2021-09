El rapero Dan Sur lleva su excentricismo al límite y se implanta cadenas de oro como cabello

México.- El rapero mexicano Dan Sur a conmocionado las redes sociales pues afirma ser el primer hombre en implantarse cadenas de oro en el cuero cabelludo, como si de su cabello se tratará.

El joven con tan solo 23 años ha sorprendido a millones de personas que dudan que los risos dorados estén implantados en el cráneo del rapero. Sin embargo él asegura que la variedad de cadenas están colocadas quirúrgicamente en su cuero cabelludo con ganchos que se unen entre si.

"La verdad es que quería hacer algo diferente porque veo que todo el mundo se tiñe el pelo. Espero que no todos me copien ahora", afirmó el Dan Sur a través de un video de Tik Tok ante los cuestionamientos sobre su radical cambio de imagen.

El joven rapero ha causado polémica en redes sociales por su cambio de imagen

Según ha relatado el joven en redes sociales, el sustituir su cabello por cadenas, algunas de ellas con incrustaciones de piedras preciosas. No fue una tarea fácil, ya que tuvo que someterse a un extraño procedimiento que involucro decenas de cadenas de oro y ganchos que fueron incrustados en su cuero cabelludo.

"Lo tengo como un gancho que se implanta en mi cabeza y ese gancho tiene ganchos y todos están enganchados en mi cráneo, debajo de mi piel", dijó Dan Sur en toro video de redes sociales.

Leer más: Shakira se muestra como chef y complace a sus hijos en la cocina

Aunque no se sabe que fue lo que inspiro al excéntrico rapero mexicano a sustituir su cabello con cadenas, algunos medios han indicado que Sur se inspiró en el rapero estadounidense, Lil Uzi Vert, que gastó varios millones de dólares para incrustarse un diamante rosa en la frente, que no terminó de la mejor forma ya que poco después el rapero afirmó que un fanático arranco la piedra de su frente en un festival, situación que esperemos no le suceda a Dan Sur y sus cabellos de oro.