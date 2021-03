El rapero Lil Nas X presenta los "zapatos de Satanás" de Nike que tienen sangre humana

Estados Unidos.- El rapero Lil Nas X ha presentado los "Satan Shoes" o en español "zapatos de Satanás", que contienen sangre humana y se limitarán a 666 pares que están numerados individualmente.

Los tenis Nike comienzan en 1,018 dólares, se espera que los "Satan Shoes" se salgan a la venta el lunes 29 de marzo. Contienen "tinta de 60 cc y una gota de sangre humana", según la cuenta de cultura y noticias de moda urbana, Saint.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para vender los tenis del rapero, se asoció con MSCHF, una empresa que funciona con "un caos estructurado" y ha estado "creando algunos de los proyectos y productos más absurdos, cínicos y ciriales que se han extendido por Internet", según el informe del año pasado de Business Insider.

Leer más: El youtuber mexicano Mario Aguilar presume en Tik Tok al amor de su vida

El video de Lil Nas X, lleva como título "Montero", es una referencia al nombre real del rapero, que es Montero Lamar Hill.

Además, el lanzamiento de las zapatillas satánicas, llegará inmediatamente después del último video musical de Lil Nas X, "Montero (Call me By Your Name)", en el que se puede ver al rapero bailando en un poste de stripper mientras desciende al infierno, donde posteriormente le da a Satanás un baile erótico.

Solo habrá 666 pares de estos tenis que tienen sangre / Foto: Captura

Cabe señalar que el día que lanzó el video musical, Lil Nas X twitteó un mensaje a "Montero de 14 años", informándole a su yo pasado que había escrito "una canción con nuestro nombre".

Mensaje del rapero a su yo del pasado / Foto: Captura

"Querido Montero de 14 años, escribí una canción con nuestro nombre. Se trata de un chico que conocí el verano pasado. Sé que prometimos nunca salir del armario públicamente, sé que prometimos nunca ser "ese" tipo de persona gay, sé que prometimos morir con el secreto". Escribió el rapero.

"Pero esto abrirá las puertas para que muchas otras personas queer simplemente existan", continuó Lil Nas X. "Verá que esto me da mucho miedo, la gente se enojará, dirán que estoy impulsando una agenda. Pero la verdad es que los soy. La agenda para hacer las personas se mantengan al margen de la vida de otras personas y dejen de dictar quiénes deberían ser. Enviándote amor desde el futuro".

Leer más: Esta foto revelaría que 'Spider-Man: No Way Home' tendrá a Andrew Garfield en su reparto