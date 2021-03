El rapero mexicano Santa Fe Klan habla a profundidad sobre las canciones de su álbum "Santa cumbia"

El rapero mexicano Santa Fe Klan y la plataforma de streaming Deezer, lanzaron una exclusiva playlist titulada "Tema x tema: Santa Fe Klan", en la que el artista reflexiona sobre cada canción de su álbum "Santa cumbia" y además, cuenta a sus seguidores las ideas e inspiraciones que motivan su música.

Ángel Quezada, mejor conocido en la industria musical como Santa Fe Klan, habla sobre cómo muchas de sus canciones como "Tu partida" y "Te iré a buscar", están inspiradas mayormente en el amor y dolor que sintió la primera vez que se enamoró. También es el caso de "Vuelve", una canción que fusionó con la primera canción que escribió, "María". Al respecto el rapero de 21 años de edad y originario de Guanajuato manifestó:

Mi primer amor se llamaba María Fernanda, 'Vuelve' habla de un amor que quisieras volver a renacer. Pero en mi caso ya no se puede, porque ella tiene su vida y yo la mía, también se la dediqué a un carnal de mi barrio al que se le murió su esposa y se llamaba María.

Respecto a su último álbum, "Santa cumbia", el cantautor expresó con entusiasmo que el género que le da nombre forma parte de sus raíces: "el rap me identifica mucho, cuenta toda mi vida, pero la cumbia es una música que me vuelve loco. Si me meto a bañar puedo poner cumbias, si me pongo a comer, puedo poner cumbias, si vamos de viaje, voy escuchando cumbias. Todos los que me conocen, saben que me gustan las cumbias".

En otras ediciones de "Tema x tema", también contenidos originales de Deezer, otras estrellas de la música han abierto sus corazones para analizar sus canciones. Santa Fe Klan no se queda atrás al contar los detalles que conforman el alma de su álbum, sus experiencias de la vida real:

"Soledad" es una canción con la cual se siente identificado, ya que constantemente está viajando, y esta situación ha postergado o complicado la realización de su deseo de formar una familia.

"Luna y mar" cuenta la vida en la calle; está inspirada en amigas y conocidos que se han ido por el mal camino; algunos han acabado en la cárcel. El objetivo de esta canción es dejar un mensaje: si tomas ese rumbo, tarde o temprano, la vida termina.

"Esta noche", es la continuación del tema anterior; se grabó en un velorio, y habla del dolor del barrio. El artista también explica que en su barrio se sienten cuidados por la Virgen de Guadalupe, a quien dedicó la canción que lleva su nombre.

"Carmen", que cuenta la historia de su abuela por medio de una tragedia que le sucedió a su abuelo, y que al mismo tiempo le recuerda a su mamá.

Por su parte el editor en México y Centroamérica de Deezer, Ernesto Sánchez, comentó: "para Deezer es muy importante conocer lo que hay detrás de la letra de grandes canciones, con 'Tema x tema' logramos conocer un poco de la historia de grandes artistas, como Santa Fe Klan y acercarlas a sus fans".