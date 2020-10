Estados Unidos.- Kylie Jenner "paralizó" a las redes sociales con su belleza y con el rasguño que le desfiguró su bello rostro por culpa del influencer y maquillador profesional James Charles, con quien hizo una escalofriante colaboración que está en el primer lugar en tendencias de YouTube desde que se estrenó el día de ayer por la tarde.

La socialité se volvió a juntar con el influencer para hacer un increíble video después de dos años de haber grabado el primero con el que todos quedaron encantados, ya que se dijo que su actitud y su humildad habían dejado a todos encantados, pues en aquella época se rumoraba que la joven tenía una personalidad de diva y con esto calló a todas las bocas que estaban hablando mal de ella.

Cerca de los días para celebrar Halloween en Estados Unidos, James decidió soltar su colaboración con Kylie, en donde ambos tuvieron la oportunidad de charlar y pasar un buen rato juntos mientras él la maquillaba con los productos de la nueva colección de maquillaje de ella llamada Wild thing, la cual estuvo disponible desde el pasado lunes 26 de octubre.

En el nuevo video del también modelo y empresario vemos a la estrella de Keeping up with the Kardashians luciendo un rostro de porcelana sin una sola gota de maquillaje, pero tiempo después la vemos con un drástico cambio, pues él le hace un tremendo rasguño que le desfigura por completo el rostro y luce tan real que han alabado su trabajo una vez más.

El rasguño que desfiguró el bello rostro de Kylie Jenner por culpa de James Charles. Foto: Instagram

Durante la conversación, ellos hablan sobre sus vidas, Kylie hace menciones sobre Stormi y destaca que es una muy buena niña, mientras él se muestra muy contento después de que la joven le menciona que ha visto sus videos en la plataforma, por lo que seguramente habría visto ya el de Kimberly Loaiza, con quien colaboró James en su segundo video en español y causó gran furor, pues es la influencer más famosa de México.

A menos de 24 horas de su lanzamiento, el video cuenta con seis millones de reproducciones en YouTube y está en número uno de tendencias. Durante este mes de octubre el influencer se mantiene muy activo en sus redes sociales, haciendo videos sobre maquillajes de la temporada y compartiendo sus mejores diseños únicos y originales.

Kylie Jenner estuvo muy feliz al lado de James Charles durante su nuevo video. Foto: Instagram

Kylie Jenner, por su lado, ha estado enfocada en su nueva colección de maquillaje, Wild Thing, en donde agregó distintos e importantes productos como una paleta de sombras, un lápiz para cejas, correctores, iluminadores, brillos para labios y por supuesto, los infalibles labiales líquidos que la han hecho colocarse como una de las empresarias del mundo del maquillaje más famosas de todo el mundo, sólo detrás de Rihanna como celebridad.

A sus 23 años, Kylie sin duda alguna tiene el mundo a sus pies, con una extensa línea de maquillaje que continúa creciendo, una línea de ropa con su hermana, la súper modelo Kendall Jenner y proyectos independientes Kylie se ha convertido en una de las mejores empresarias del mundo a su corta edad.

La socialité se encuentra promocionando su nueva colección de maquillaje, "Wild Thing". Foto: Instagram

Actualmente la socialité es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.