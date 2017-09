El recuento del posible fracaso de Julión Álvarez

Sin lugar a dudas, uno de los escándalos más sonados en el mundo del deporte y el espectáculo durante 2017 es la acusación que enfrentan el jugador Rafa Márquez y el cantante Julión Álvarez.

A principios de agosto fueron señalados de ser prestanombres del narco Raúl Flores Hernández, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Trascendió que forman parte de la lista de 22 personas y 43 empresas relacionadas con las actividades del narcotraficante Raúl Flores Hernández.

El comunicado que publicó el Tesoro dejaba claro que "ambos individuos tienen relaciones de largo tiempo con Flores Hernández, y han actuado como testaferros para él y su organización y han mantenido activos en su nombre".

¿Cómo actuaron?

El capitán de la selección mexicana, de 38 años, habría participado en numerosas empresas del narco, todas fundadas en Jalisco: Escuela de Futbol Rafael Márquez, Asociación Civil; Futbol y corazón AC; Grupo Deportivo Alvaner, S.A de C.V; Grupo Deportivo Márquez Pardo; Grupo Nutricional Alhoma; Grupo Terapéutico Hormaral; Grupo Terapéutico Puerto Vallarta y Prosport & Healt Image.

Por su parte, el reconocido cantante estaría envuelto en tres empresas del capo: JCAM Editora Musical, Notyban Productions y Ticket Boleto.

Estados Unidos ordenó el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos y la prohibición para que tengan negocios en EEUU.

Sus visas quedan suspendidas, por lo que no pueden entrar en Estados Unidos.

En el caso de Julión Álvarez esto le impedirá dar conciertos en suelo estadounidense.

Además, el músico verá restringidas sus ganancias por los derechos de autor: no podrá recibir las regalíasque genere por la venta de sus canciones en las plataformas digitales como iTunes o Spotify.

De acuerdo a información que trascendió sobre el caso, México reaccionó también y decidió congelar los activos financieros de los dos.

La Hacienda mexicana tomó la medida en función de los acuerdos internacionales contra el lavado de dinero.

En todo caso, no están siendo buscados para ser arrestados. “La lista FAC no es una acusación criminal, no es un encausamiento, es un señalamiento”, explicó el periodista especializado Gerardo Reyes, director de Univision Investiga.