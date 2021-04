El redescubrimiento personal y artístico de Fanny Lu; para muestra su canción "Yo quiero un amor"

Para quienes se han preguntado dónde estaba Fanny Lu, te contamos que se encontraba en el estudio de grabación creando buena música, lo que es muy característico de la cantautora colombiana. Durante este tiempo logró redescubrirse tanto como persona, como artista. La intérprete tiene preparado un muy buen repertorio de temas que estará lanzado durante este año.

Y recientemente ha deleitado a sus miles de seguidores con su nueva canción "Yo quiero un amor", con la cual envía un poderoso mensaje y a su vez empoderar no solo a las mujeres, sino también a los hombres: "porque el hombre también merece un amor bonito", expresó Fanny Lu a Debate en una muy amena charla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La canción habla de eso, buscar hasta que toque ese amor que realmente te haga feliz y eso es lo que nos merecemos, nada menos que eso en la vida.

La nueva canción de Fanny Lu, "Yo quiero un amor", es una canción que pone a soñar, que pone a reflexionar y que invita realmente a esa acción, "amarte profundamente para saber que te lo mereces, estoy muy contenta, hay una herramienta muy valiosa y muy grande en esa conexión que genera la música y mi objetivo en la vida como artista, es siempre hacer uso de ella, que esa conexión vaya ligada siempre a un mensaje tan bonito, que realmente sea valiosa esa relación mía con mis fans".

Leer más: MYA lleva las baladas y la calidad interpretativa en su ADN; lanzan "Fuiste mía" junto con Ha*Ash

La cantante originaria de la ciudad colombiana Cali, siempre ha buscado que sus canciones diviertan y hagan sonreír a sus seguidores, "porque la música es para eso, pero que también les deje en su corazón algo muy bonito".

El videoclip que acompaña el lanzamiento de "Yo quiero un amor", es toda una aventura donde Fanny Lu en busca de su amor bonito, se acompaña de un equipo de mujeres aliadas y cómplices y emprende con ellas una búsqueda sin cansancio. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Este 2021 Fanny Lu espera ponerse al día con la era digital, estar lanzando una nueva canción cada dos meses, dos meses y medio, máximo tres, "que la gente esté recibiendo de nosotros muchas canciones, ya tenemos gran parte del camino andado, hemos estado en el estudio mucho tiempo, redescubriendo y regozando lo que soy".

La bella y carismática artista reafirma la certeza de que no hay nada "más bonito que tu música refleje lo que llevas por dentro". Ese sonido, esa influencia y parte musical que la han caracterizado a lo largo de su trayectoria musical, los ha traído de nuevo al día de hoy, "ese sonido bello que la gente ha amado de mi música y eso me tiene muy orgullosa y muy feliz".

Fanny Lucía Martínez Buenaventura, nombre completo de la cantante, manifestó que cuando estás mucho tiempo en el estudio de grabación, puedes desahogarte mucho y encontrar muchas cosas y redescubrir una cantidad de otras.

Hemos redescubierto una cantidad de cosas de nuestra música inmensamente lindas, unas canciones con unas letras empoderadoras como siempre, con un sonido y una fusión muy interesante.

Fanny Lu lanza su nueva canción "Yo quiero un amor"

Fanny Lu: una persona y artista curiosa, inquieta, osada y atrevida

¿Cómo se ve a sí misma Fanny Lu, desde aquella época cuando cantaba "No te pido flores" hasta el día de hoy, con su nuevo sencillo "Yo quiero un amor"?

Considera que ha sido un gran privilegio, una gran búsqueda "y cuando buscas, yo creo que encuentras muchas cosas, cuando tienes inquietudes en la vida y no te conformas, vas creciendo y no importa si cambias de camino, si encuentras otras cosas diferentes y después regresas, vuelves y pruebas, reafirmas y creces".

Leer más: El cantante español Rayden, en el punto más maduro y endulce de su trayectoria musical

Para Fanny Lu esto sencillamente se trata del proceso de la vida, el cual se nos muestra desde que nacemos, "en la música y en la vida todo es así". Al ser curioso, inquieto, osado y atrevido, "vas creciendo y eso he sido yo desde 'No te pido flores'". Ha tratado siempre que su carrera artística sea una constante evolución, pero también que sea "una constante reafirmación de lo que soy y por eso siempre he defendido lo que Fanny Lu es, a lo que sabe, a lo que suena, lo que dice, como habla y sobre todo he defendido el yo sentirme yo, porque la gente se enamoró de mi música, de mi esencia, de lo que yo les brinde desde No te pido flores'".

Aunque Fanny Lu ha sido muy curiosa y ha experimento mucho, "siento que siempre he conversado en mi esa esencia que a la gente le ha gustado, en más dosis o menos dosis en algunas veces, ahora estoy repotencializada al máximo y siento que por ahí es el camino, ha sido un camino de curiosidad, un camino de preparación, un camino de osadía y aquí estamos, firmes porque este camino sigue largo".