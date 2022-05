El reencuentro "Cool" de Gwen Stefani y sus fans mexicanos en el Tecate Emblema; evocó a No Doubt

Este fin de semana se llevó a cabo la primera edición del Festival Tecate Emblema; este gran evento musical tuvo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en el oriente de la Ciudad de México. Durante el primer día se presentaron artistas como Backstreet Boys, The Kid Laroi, Diplo, Danna Paola y varios más.

En el segundo día del Festival Tecate Emblema, la encargada de cerrar con broche de oro esta magnífica jornada musical, fue la cantante y compositora estadounidense Gwen Stefani, vocalista de la banda de rock No Doubt.

La esposa de Blake Shelton, cantante estadounidense de música country, se presentó puntual ante sus fans mexicanos. A las 22:00 horas dio inicio a su show en el Tecate stage, comenzando con el tema "The Sweet Escape", que forma parte de su segundo álbum de estudio como solista.

¡Hola, México! Tenemos una situación, escúchenme: 'los extrañé', esta es la otra situación, les voy a dar cachetadas de amor. ¿Están listos?

El setlist que Gwen Stefani preparó para su reencuentro con sus fans mexicanos en el Tecate Emblema, incluyó los grandes éxitos de No Doubt, entre estos "Sunday morning", "Underneath it all", "Bathwater", "It's my life", "Ex-girlfriend" y "Hella good", así como los hits de su etapa como solista: "Wind it up", "Cool", "Rich girls" y varios más.

Gwen Stefani cerró con broche de oro el Tecate Emblema. Foto: Daniel Gallegos / Reforma

"Estoy tan honrada y bendecida de verlos hoy, estoy de verdad agradecida y desearía hablar español", expresó la artista de 52 años de edad y originaria de Fullerton, California, Estados Unidos.

Durante su concierto se vivieron extraordinarios momentos, entre estos, cuando una afortunada fan logró que Gwen le diera un autógrafo en uno de sus brazos (el cual se tatuará), y además se tomara con ella una selfie desde el escenario.

Una de las canciones que no pudieron faltar, que fue de las coreadas y provocó una gran nostalgia entre el público, fue la power ballad "Don't speak', uno de los temas más icónicos de No Doubt, el cual fue lanzado en abril de 1996 como el tercer sencillo de "Tragic Kingdom", el tercer álbum de estudio de la banda.

"Me dieron noche tan increíble, mientras estaba en backstage tratando de entender que esto es real, que ustedes vinieron a verme, quiero cantar esta canción de cuando estaba en California y nadie sabía quién era, hoy es más que relevante", externó Gwen Stefani en la parte final del show, previo a interpretar "Just a girl". Dio por terminada su presentación con "Hollaback girl".

El lineup del Tecate Emblema también incluyó a Sebastián Yatra, Morat, Kenia Os, Danny ocean, Mariah Angeliq, Oliver Tree y más artistas.