El reencuentro de 2NE1 que muchos de sus fans estaban esperando

El fandom de 2NE1 revivió los buenos momentos que tuvieron con la música del girl group surcoreano, una de las agrupaciones femeninas más representativas e icónicas del K-Pop. Las idols CL, Dara, Bom y Minzy tuvieron recientemente un hermoso y amistoso reencuentro con motivo del cumpleaños número 27 de Minzy.

Cada una de las ex integrantes de 2NE1 compartieron fotografías de este reencuentro en sus respetivas cuentas de Instagram, sorprendiendo al "Blackjack" (nombre que recibía su fandom). "Gracias por sus felicitaciones de cumpleaños ❤️ 2NE1, mucho tiempo sin verte", expresó en su post la rapera surcoreana Gong Min-ji, mejor conocida como Minzy.

La agencia YG Entertainment lanzó al grupo 2NE1, teniendo su debut oficial el 6 de mayo de 2009 con el estreno de su sencillo "Fire". Cabe mencionar que dos meses antes el girl group dio a conocer la que sería su primera canción, "Lollipop", lanzada de manera digital en colaboración con la boy band Big Bang. Dicho tema fue creado para promocionar el teléfono móvil de LG, Cyon.

A pesar de que "Lollipop" no fue promocionada oficialmente, tuvo gran éxito alcanzando la posición número uno en varias listas musicales además, se mantuvo en el primer puesto del ranking en línea de la cadena de televisión Mnet durante cuatro semanas.

Los fans de 2NE1 les pidieron un reencuentro en los escenarios. Foto: Instagram @newharoobompark

Ante el reencuentro de las cuatro integrantes de 2NE1, acrónimo de la frase en inglés "New Evolution of the 21st century (Nueva Evolución del siglo 21)", sus fieles fans quienes siempre recuerdan todo lo que aportaron al K-Pop y lo grandiosas que fueron como agrupación, compartieron en Twitter su sentir ante la reunión de las Idols.

Para mí 2NE1 aunque se hayan separado por querer buscar mejores oportunidades en su carrera, las adoro porque de verdad forjaron una amistad, muy pocos grupos se siguen reuniendo como ellas para celebrar los cumpleaños de las integrantes.

"Me despierto y mis niñas de 2NE1 se reunieron para celebrar el cumpleaños de Minzy, estoy llorando, no saben lo mucho que esperé una reunión", "un encuentro esperado, después de tanto tiempo se juntaron las integrantes de 2NE1 y abre la esperanza de un posible comeback ¿Cuántos esperan volver a verlas juntas en el escenario?", "ver a 2NE1 reunidas por el cumpleaños de Minzy fue lo más lindo de mi día", "es uno de los grupos más grandes en mi vida, verlas todavía juntas después de tantos años me hace tan feliz", son algunos de los comentarios de parte del fandom.

2NE1 celebrando el cumpleaños de Minzy ���� Mingkki siempre será la pequeña de la familia y esto lo demuestra �� pic.twitter.com/z3DEufCeIn — +JENN+ ������⁷¹²¹⁷⁸ (@_jenndeuks_) January 22, 2021

Fue en abril de 2016 cuando Minzy tomó la decisión de dejar la agrupación, para enfocarse en su carrera como solista. Posteriormente Bom optó por no renovar su contrato con YG Entertaintment. Ante estos Tras estos acontecimientos la agencia surcoreana confirmó la disolución de 2NE1 el 25 de noviembre de 2016.

"Felicitamos a la más joven por su cumpleaños", expresó la cantante y actriz Dara en el post de su feed de Instagram, agregando que las cuatro integrantes estuvieron en un estudio de grabación y fue muy divertido. "Miembros de 2NE1, sigan creciendo. Hay tantas cosas que quiero decir".

