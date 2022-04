El reencuentro de Lupita Jones con Ximena Navarrete tras pleito en redes

Una gran sorpresa, se llevaron los fans de Lupita Jones de 53 años de edad, y Ximena Navarrete de 34, pues después de que se rumoró que entre las dos había una rivalidad, esto se debió a la polémica, entornó al Miss Universo 2017, donde Denisse Franco, representante de México le había ido muy mal por el poco apoyo que recibió, pero un reencuentro entre ambas causó polémica.

"Que gusto tener la oportunidad de verte @ximenanr y “ponernos al día”. Feliz de verte tan plena y realizada, hermosa mamá de una princesa divina", escribe Lupita Jones en una foto al posar junto a Ximena Navarrete.

Para quienes no recuerdan, Ximena Navarrete había lanzado un tuit donde asegura que apoyó incondicionalmente a Denisse Franco, pero según hubo muy poco apoyo por parte de Lupita Jones quien debía prepararla al máximo para que pudiera representar a México en Miss Universo 2017 el cual se llevó a cabo en Las Vegas, aunque muchos pensaron que entre las dos mujeres habría una rivalidad por ese Twitter al parecer limaron perezas.

Tras el reencuentro de las dos ex Miss Universos el cual a muchos les dio gusto, mientras que a otros no, pues no dejan de tachar a Lupita Jones de ser una persona negativa en cuanto certamenes de belleza, pues según no quieren que nadie de México vuelve a ganar la corona como ella lo hizo hace varios años.

"Que emoción! @lupjones @ximenanr @andreamezamx espero se venga la foto de las tres miss universo mexicanas que bellas mis mexicanas", "Muy feliz de que hayan dejado sus diferencias de lado. Muy bellas, limpias y seguras, bajo sus condiciones", "Esta foto demuestra que es posible limar asperezas y restablecer relaciones. Ambas son 2 de mis Miss universo favoritas", escriben las redes.

Hay que mencionar que muchos fans de estas guapas mujeres desearían que entre las dos mujeres hubiera más proyectos juntas, pues Ximena Navarrete quien se alejó de los certámenes de belleza después de haber acabado su reinado, se dedicó a su familia, ahora se acaba de convertir en madre.

Por su parte Lupita Jones sigue preparando a más reinas de belleza mexicanas, para que puedan competir en dichos certámenes nacionales e internacionales.

