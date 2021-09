El refrito de Los Ricos También Lloran ya tiene a sus nuevos protagonistas

Una nueva versión de Los Ricos También Lloran se está cocinando en La Fábrica de Los Sueños y es que el éxito que tuvo dicha telenovela hace décadas regresará con un remake.

Quienes darán vida a los protagonistas de esta nueva versión la cual fue encarnada por Verónica Castro y Rogelio Guerra, serán los actores Claudia Martín y Sebastián Rulli.

De acuerdo con las redes sociales la nueva historia contará con más de 50 capítulos y contará una vez más la historia de amor de una chica que queda desamparada, pero es rescatada por un señor millonario quien la deja vivir en su hogar.

Para quienes no lo saben este sería el regreso de Claudia Martín a la pantalla chica, pues desde hace tiempo no los vemos a actuar, al igual que el actor argentino, quien se ha dado un pequeño descanso de la televisión.

Los Ricos También Lloran será encabezada por Claudia Martín y Sebastián Rulli/Instagram

Mientras tanto los fans ya lanzaron su opinión por ver una a estos dos en la nueva historia que lanzó a Verónica Castro a la fama mundial con su papel de Mariana.

"Ella es consentida del productor ya le ha trabajado antes en dos novelas, amar a muerte y como tú no hay dos, le debía por no ser Rubí el personaje de los ricos también lloran", "Me encanta la elección!! Ella y Sebastián van a hacer una linda pareja", le escriben a los famosos.

Cabe mencionar que La Fábrica de Los Sueños ya lanzó Cuna de Lobos y La Usurpadora algunos proyectos que dieron mucho de que hablar en el pasado.

