El regalo que Belinda no podrá cumplir a un pequeño

La cantante Belinda vivió una situación bastante incomoda ya que involucraba a una de sus ex parejas el futbolista Giovani dos Santos.



Todo comenzó cuando la intérprete de 28 años asistió a un hospital junto con su fundación Gaia Planeta Azul para convivir con los niños que se encontraban ahí, cuando de pronto se acercó a uno de ellos y le preguntó que quería para navidad.





BELINDA



-"¿Qué te gustaría que te trajera santa?"



"Una playera autografiada por Giovani Dos Santos".



La cantante se incomodó y empezó a reírse contestándole al menor que eso no se puede.



"Uhhh eso no se puede... no te puedo traer eso, pero te puedo traer otras cosas... '¿Qué quieres?' no quiero que quiera eso".