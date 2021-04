El regalo que Chris Pérez le dio a su esposa Selena Quintanilla al verla por primera vez en el ataúd

En su libro "Para Selena, con amor" el guitarrista y ex integrante de Los Dinos, Chris Pérez, narró el desgarrador momento cuando tuvo que ver a su esposa Selena Quintanilla. El músico originario de San Antonio, Texas al principio tuvo un "Amor prohibido" con la joven "Reina del Tex-Mex" y posteriormente ambos vivieron una placentera historia de amor, la cual terminó en tragedia en la habitación 158 del Hotel Days Inn en Corpus Christi, lugar donde Yolanda Saldívar la asesinó con un arma de fuego.

Chris Pérez contó que en la víspera del multitudinario funeral de la cantante, al que asistieron un aproximado de 78 mil personas, se llevó a cabo un velorio la noche del 1 de abril de 1995 al que solamente asistieron familiares y amigos más cercanos. Desde que Selena Quintanilla había sido declarada muerta en el hospital, el músico no había visto su cuerpo.

El viudo de Selena estaba sentado en primera fila en la funeraria, junto a la Familia Quintanilla, a unos tres metros del ataúd. Chris mencionó en su libro que permaneció con su mirada fijamente en el suelo. Aunque quería, no podía acercarse hasta donde reposaba el cuerpo de su amada esposa, "estaba paralizado por la tristeza, 'vamos Chris' me decían todos, 'tienes que decirle adiós'".

A las afueras de la funeraria había una larga fila de fans, pero no se les permitió el acceso. Ante tanto bullicio, Chris Pérez se sintió en un espectáculo, "no había tenido oportunidad de estar a solas con Selena, apretaba en mi puño el anillo que había comprado a Selena para celebrar nuestro segundo aniversario de matrimonio, el anillo que escondí en la funda de su almohada".

Su tío Isaac se acercó a él y le preguntó porqué aún no se había despedido de su esposa. "Yo lloraba, 'no puedo' le dije, 'no puedo acercarme a mirarla'". Dicho tío logró convencerlo. "Mientras nos acercábamos al ataúd las piernas comenzaron a temblarme tanto, que faltó un poco para que me cayera, no había comido nada en dos días y la ropa me colgaba del cuerpo".

El tío Isaac le pidió a todas las personas que estaban en la sala de la funeraria que salieran, para que Chris Pérez tuviera un momento de privacidad para despedirse de la cantante. "Me llevó hasta el ataúd cuando ya la sala estaba vacía y me dejó ahí, ya no había nadie y me sentí bien, la función había terminado, estamos solos tú y yo". El músico contó que permaneció parado llorando y mirándola durante un minuto.

Luego le di a Selena un beso en la frente y acaricie su mano, se veía tan cómoda y tranquila acostada en el ataúd, que sentí deseo de meterme ahí con ella y acostarme a su lado, poner mi brazo a su alrededor y cerrar la tapa del ataúd, permanecer ahí y decirle vámonos.

Posteriormente sacó el anillo que le había comprado y dárselo en su aniversario de bodas, "lo puse en el dedo anular de Selena, luego me hinqué de rodillas en ese mismo sitio y dije una oración con lágrimas aún corriendo en mi mejillas".

Selena Quintanilla y Chris Pérez celebrarían su segundo aniversario de boda el 2 de abril de 1995, el día que se llevó a cabo su multitudinario funeral.