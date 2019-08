El regalo que Edith González dejó a Constanza por sus XV años

Sin lugar a duda el día más esperado por Edith Gonzalez y su hija Constanza era el festejo de sus XV años, pero la hermosa actriz no llegó al gran día, sin embargo, la actriz le dejó un regalo muy especial a su hija para que festejara la edad de las ilusiones.

El periodista Miguel Ángel Maldonado reveló el increíble regalo que dejó su madre a Constanza, quien a pesar de no poder poder festejar con una gran fiesta como lo habían planeado, dejó le dejó una gran sorpresa.

El conductor informó que Edith Gonzalez dejó pagado un viaje para su primogénita y un grupo de amigas, además detalló, que aunque no será una fiesta ostentosa como lo habían planeado, si se festejaran los XV de Constanza como una pequeña y muy intima recepción, donde honraran la memoria de su madre y festejar un año más de vida.

“Viene el viaje. El viaje con sus amigas que Edith González dejó pagado todo porque le dijo ‘hija tú tienes que ser feliz, el mundo empieza, te lo tienes que comer y es para ti’”, detalló Maldonado en el programa de radio Fórmula Espectacular .

Por otro lado, Víctor Manuel González, hermano de la fallecida actriz, comentó a Reforma que el festejo de su sobrina Constanza no será como Edith González soñó. "No hay nada todavía, pero una fiesta grandota eso sí no habrá, ni salón ni chambelanes, ni que el tío Vícto va a hablar, nada de eso. Sí habrá algo, será absolutamente familia. Todavía no sabemos si desayuno, comida o cena. Sería una cosa totalmente discreta y familiar, pero ya decidirá ella”.

Recalcó que esta decisión con respecto al próximo cumpleaños de la joven, es decisión de la familia y de la misma Constanza, ya que aún están en el proceso de duelo ante la muerte de Edith González.

Constanza Creel González nació el 17 de agosto de 2004, es fruto de la relación entre Edith González y el político Santiago Creel, por lo que este sábado estará festejando tan anhelada “edad de las ilusiones”.

Desde que se convirtió en madre, la actriz se dedicó a cuidar a su primogénita, quien tras la muerte de su mamá víctima de cáncer de ovario, quedó bajo la custodia de su papá biológico.

Tras varios años de luchar contra el cáncer de ovario, Edith Gonzalez perdió la batalla el 13 de junio del presente años, a sus 54 años de edad.