El regaño que Pati Chapoy le dio a Pedro Sola por torcerle la boca en vivo

En una ocasión, Pedro Sola de 75 años de edad, fue regañado por Pati Chapoy de 72, cuando estaban desde la redacción de Ventaneando, pues cuando la titular del programa estaba contando la reseña de una película que le fascinó, de inmediato vio que su compañero de tanto tiempo tenía la boca torcida para abajo.

Cuando Pati Chapoy lo notó le dijo a Pedro Sola que porque le hacía esa boca, por lo que de inmediato se compuso, pero no solo eso, sino que la jefa de espectáculos le exigió una sonrisa al conductor mexicano, a quien no le quedó de otra más que hacerlo.

Y es que siempre ha sido bien sabido que la famosa conductora no se detiene ante nada, pues cuando no le agrada algo, se lo hace saber a quién sea, además siempre ha tratado de que todo salga bien en el vespertino, por lo que está acción de su colega no le gustó del todo.

Por su parte Pedro Sola quien no es la primera vez que ha tenido tropezones en vivo, tiene mucho trabajando con Pati Chapoy quien es pionera en el mundo de la farándula desde hace décadas, además el presentador lejos de enojarse por los regaños de su jefa se siente muy feliz, pues ha dicho que se siente muy tranquilo en el programa.

Pati Chapoy jovial

Otra de las cosas que los fans de esta guapa mujer desean saber es como le hace para mantenerse tan jovial, ya que siempre ha mantenido una figura espectacular y un cutis bien cuidado, por lo que en más de una ocasión ha dicho que el yoga, además de una dieta vegana como sopas o frutos secos la tienen muy bien conservada.

Incluso en varias ocasiones ha dicho que practica el yoga restaurativa, además de mucha meditación, por lo que sus fans la han ovacionado por dicha disciplina la cual también practica su familia, además ha confesado que quien la hizo recorrer este camino fue Raúl Velasco, quien le presentó a unos expertos en dicha técnica, además le encantan los resultados que ha logrado y que seguirá teniendo.