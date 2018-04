El regreso de Martha Cristiana ha marcado pauta en la pantalla

Ciudad de México.- Los años no pasan por ella, su belleza sigue es innegable. Aquella mujer que conquistó grandes pasarelas en el mundo, sigue enamorando a quien la voltea a ver.

A punto de iniciar sus grabaciones del día, Martha Cristiana se detiene unos minutos para platicar de lo que ha sido para ella volver después de tantos años a las telenovelas y de la mano de TV Azteca con Educando a Nina.

“Me siento muy afortunada porque tenía muchas ganas de regresar con algo mucho más ligero. Me siento bendecida de tener que venir a trabajar y morirme de la risa, tener unos compañeros increíbles, ya sé que en todos los proyectos dicen lo mismo, pero es en la única producción que he estado en mi vida que nos vemos los fines de semana fuera de la chamba. La verdad es que no caemos súper bien”.

A pesar que en su carrera como actriz ha realizado varias villanas, con esta se siente más feliz. La actriz recuerda algunos personajes que marcaron su carrera como la mala de los melodramas.

“Esta chava, la que se llamaba Ximena de Amor sin condiciones era un estilo de villana. La de Cuando seas mía era otro estilo, como promiscua pero al mismo tiempo frígida, como que les hice unas biografías muy distintas, y esta es una chava (Andrea) muy insegura, que le hace la vida cansada a todo mundo porque ella no es feliz, más que nada, así que mala, mala, mala, no es, tiene un matiz”.

“Es completamente distinta la experiencia. Ahorita estoy disfrutando más hacer comedia que hacer drama, mucho más porque el tono es diferente. La comedia es matemática, es importante llevar un ritmo, es un buen ejercicio actoral prácticamente”.

La actriz está feliz en este proyecto. Foto: Cortesía TV Azteca

Aunque su personaje en Educando a Nina tiene algo en común, Martha explica que construyó su personaje en base al guion.

“Me da risa. Efectivamente es una extop model, una chava que se casó grande con un señor muy mayor, no tiene hijos. El personaje lo construí a partir de mi de lo que se lee en el libreto y siempre hago una biografía del capítulo uno para atrás”.

La amistad es algo de lo que más agradece la originaria de Puebla, sus compañeros son muy respetuosos y agradables a la hora de trabajar. Ella con quienes más comparte escenas es con Marco Treviño, Alex Sirvent y Rodolfo Valdés.

“Improvisamos muchísimo, Marco Treviño es un gran maestro para mí. Ha sido la verdad muy enriquecedor trabajar con él, porque he aprendido muchas cosas, es muy generoso. Con Patricio (Rodolfo Valdés) son unas divertidas sinfín que hasta nos desconcentramos y con Alex Sirvent al principio era de mucha pena, nos tocan escenas digo no fuertes, pero sí fuertes ya sabes, pero todos somos como hermanos. Siempre he sido una persona que me siento muy cómoda con los hombres, incluso tengo más amigos hombres que mujeres, aunque amo a las mujeres son mi perdición, me encanta dar pláticas de equidad de género y tengo extraordinarias amigas”.

Detrás de escenas junto a Marco Treviño. Foto: Cortesía TV Azteca

¿POR QUÉ VER EDUCANDO A NINA?

“Creo que se van a divertir mucho, hay muchos personajes que nos han sorprendidos, hay muchos modismos en la telenovela que se van a convertir en hash tag”.

“Es la primera producción en la que yo estoy junto a Cuando seas mía que hay tantos valores de producción y eso es un regalo enorme para la gente, porque la televisión abierta ya no está con los estándares que estaban antes y esta es una producción de la que yo me siento muy orgullosa, además la inversión que hay en inversión humana está genial, creo que la van a gozar como locos”.

EMPRESARIA

A la par de su carrera como actriz Martha Cristiana no se detiene y ella comparte que busca siempre tener algo más que la actuación para mantenerse económicamente. Hace unos meses sacó una línea de alta joyería donde ella es la diseñadora de estas piezas.

“Hice una colección cápsula que ya casi se agota y no voy a volver a hacer más piezas porque esa era la idea desde un principio, hacer una colección cápsula y que se quedaran piezas únicas y de colección, porque la gente siempre me dice que le fascinan los anillos que siempre traigo puestos, entonces se me hizo padre el proceso, siempre me diseño cosas yo, entonces estuvo padre compartirlo”.

Pero además de las joyas, también tiene un negocio familia para no tener que estar trabajando siempre en los foros y esto le permite seleccionar los proyectos que más la llenen como actriz.

“Tengo una empresa con mis hijos, es una especie de desarrolladora, tenemos un proyecto muy padre en el mar y estamos trabajando en eso para que no tenga que estar agarrando todos los proyectos. Tengo mi situación económica resulta por otros lados para tener libertad y poderme tomar el tiempo, viajar y hacer muchas cosas y no estar con la imprecisión que tiene la actuación”.

DATOS

Educando a Nina se transmite de lunes a viernes por Azteca Uno a las 20:30 horas. En esta producción participan Cynthia Rodríguez, Antonio Gaona, Marco Treviño, Wendy de los Cobos, David Palacio, Estefanía Hinojosa, entre otros.