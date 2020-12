El reguetonero boricua Bad Bunny "la rompe" en grande junto a Snoop Dogg

Para quienes pensaron que Bad Bunny ya no podía seguir sorprendiendo a sus millones de fans en este 2020, "el conejito malo" de la música urbana ha dejado muy en claro que de él se pueden esperar muchas cosas. Recientemente el reguetonero puertorriqueño lanzó su nuevo sencillo "Hoy cobré", así como el respectivo video musical que cuenta con la participación especial de Snoop Dogg.

Cabe mencionar que Calvin Cordozar Broadus Jr. (nombre verdadero del rapero estadounidense), no canta en "Hoy cobré", solo hace una actuación durante el video musical dirigido por Stillz. Al principio de dicho video aparece Bad Bunny en el techo de un camión en movimiento en una autopista en medio del desierto y de una tormenta de arena, con dólares volando mientras el boricua de 26 años de edad interpreta su nuevo sencillo.

Posteriormente el conductor hace una parada en una tienda de ropa masculina en medio del desierto, a la que Benito Antonio Martínez Ocasio entra fumando. El empleado le dice que no puede fumar al interior del establecimiento. Cuando el reguetonero hace caso omiso, el empleado de la tienda le habla al "jefe", que resulta ser nada más y nada menos que Snoop Dogg.

"¿Cómo vas a actuar de manera divertida con el gran Bad Bunny?", le pregunta Snoop Dogg al empleado antes de despedirlo. "Lo siento, Benito, ¡fuma!". Luego de este altercado con el empleado, el rapero se une al baile con Benito. (¿Qué opinan el ARMY de BTS sobre la posible colaboración con Bad Bunny).

"Bad Bunny ya está en el nivel donde puede colaborar con Snoop Dogg y ni siquiera pedirle que cante, grande Benito", "a pesar de que ya no vean con tanta emoción a Snoop Dogg, por que ya es normal que salga en muchas cosas actualmente, a mí me causó muchísima emoción el verlo interactuando con Bad Bunny", "me emociona ver A Snoop Dogg aquí y pensar en aquellos años atrás que ver un artista de Estados unidos junto a un latino, era algo inimaginable", "Benito y Snoop Dogg sin duda alguna el mejor cameo de Diciembre", son algunos de los comentarios al respecto. Recordemos que esta no es la primera vez que Bad Bunny y Snoop Dogg trabajan juntos; anteriormente formaron parte de una campaña publicitaria para una conocida marca de cerveza en México.

La canción "Hoy cobré" forma parte del álbum "El último tour del mundo" de Bad Bunny, el tercer disco que lanzó durante este 2020. Esta producción discográfica del cantante de otros éxitos del reguetón como "Dákiti" o "Yo perreo sola", hizo historia al convertirse en el primer álbum en español en alcanzar el número uno en los 64 años de historia de la lista Billboard 200.

Este álbum también incluye la canción "Noche de anoche" a dueto con la cantante española Rosalía, elegida por la revista Rolling Stone entre las mejores colaboraciones pop de 2020.