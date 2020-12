El reguetonero colombiano Maluma, padrino de lujo del hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

La amistad del reguetonero colombiano Maluma con el cantautor Pipe Bueno y de la youtuber Luisa Fernanda W, se ha convertido en compadrazgo. La estrella de la música urbana fue el padrino de bautizo del primogénito de Pipe y Luisa, a quien nombraron Máximo. En sus redes sociales los papás compartieron varias fotografías de este importante momento en la vida de su hijo.

Andrés Felipe Giraldo Bueno, nombre real del cantautor colombiano Pipe Bueno, comentó en un post en su feed de Instagram que el bautizo de su hijo Máximo, era un día más que especial. "Te amo hijo lindo hasta el infinito, Luisa Fernanda juntos somos más fuertes amor mío ❤️".

Además de Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, la bella hermana de Luisa Fernanda W, la psicóloga Angie Mejía, también fue la madrina de bautizo de Máximo. "El Sacramento del bautismo, gracias Dios por esta bendición", expresó en sus redes sociales la hoy comadre del reguetonero quien ha colocado en las listas de popularidad temas como "Felices los cuatro", "Hawái" y muchas más.

"Wow y Maluma de padrino, in shock, que bendición, Dios lo bendiga", "imagínate crecer y que tu padrino sea Maluma", "quien tuviera de padrino a Maluma", "tan chevere decir: 'mi padrino es Maluma'", "que buenos padrinos, ese bebé es muy amado, saludos", "me encanta mucho esta familia, a pesar de las críticas siguen firmes y felices", "que hermosa esa foto, la bendición más preciosa de Máximo, el bautizo, lo quiero mucho, Dios los bendiga siempre a toda la familia", fueron algunos de los comentarios en las publicaciones de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. (Maluma lució un ostentoso reloj Nautilus, único en su especie, durante los American Music Awards).

De acuerdo con Ariel Osorio, presentador del show colombiano "Lo sé todo", por poco y el cantante se quedaba sin ser padrino de Máximo. ¿Qué ocurrió? Supuestamente Maluma no estaba confirmado, uno de los requisitos que pide la Iglesia Católica para poder ser padrino de bautizo. "Papi Juancho" habría pedido la ayuda de un obispo para solucionar este contratiempo.

Cabe mencionar que a principios de noviembre pasado, Maluma publicó en su perfil de Instagram una fotografía junto a este precioso bebé, revelando en aquel momento que él sería el padrino de Máximo.

Este es mi ahijado Máximo, por cierto ¿cómo me ven de papá? Felicidades Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, los quiero mucho.

Ante este comentario en su post, el también actor quien protagonizará la película "Marry me" junto a Jennifer López, recibió estos mensajes de parte de sus fans: "me anoto para ser la madre", "siempre te imagino como el padre de mis hijos", "hermoso te verías pero sólo si el hijo es conmigo", "serás un papá espectacular", "¿cuántos hijos quieres que te dé?", "yo no pienso tener hijos, pero si sería contigo tendría ocho", "¿cómo te verías con una bendición mía?".