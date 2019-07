El rey león ruge con fuerza en todo Hollywood

``El rey león`` de Disney ha tenido múltiples versiones y producciones derivadas desde que se estrenó en 1994. Ahora, en su 25to aniversario, Disney presenta una nueva interpretación del musical animado.

El elenco y equipo del nuevo ``Rey león" se reunió en Hollywood para el estreno mundial el martes por la noche y charló sobre la reimaginación del clásico.

``Creo que soy realmente sortario porque siento que mucha gente que la está experimentando no recuerda la primera``, dijo en chiste Donald Glover, quien hace la voz de Simba adulto.

``(La película original) es una parte tan grande de mí``, continuó Glover, agregando que sintió el peso de su papel en especial durante su dueto de ``Can You Feel the Love Tonight?`` con la coprotagonista Beyoncé. ``Abordarla fue realmente tratar de hacer que la canción se sienta tan emocionante como antes``.

Aunque la nueva versión rinde homenaje a la original, un nuevo enfoque permitió una mayor libertad creativa, coincidieron muchos de los realizadores.

Hans Zimmer, quien compuso la banda sonora de la primera, dijo que estaba emocionado de producir nuevas canciones así como de renovar las piezas originales.

``Esta vez, pude respirar``, dijo al explicar que parte de su música fue interpretada demasiado rápido la primera vez. ``Pude dejarlos tocarla apropiadamente. Pude hacer cosas con ellas que nunca había hecho``.

La nueva versión incluye canciones de la cinta original, además de algunas nuevas piezas y el himno ``He Lives in You``, que debutó en la producción teatral.

``La escribimos originalmente para la película hace 25 años, dejó su marca en Broadway y alrededor del mundo, y ahora es una versión muy especial en la banda sonora de esta película``, dijo el compositor Lebo M. ``En el departamento musical nos volvimos locos``.

Y por momentos, también lo hizo el elenco.

El actor Billy Eichner, quien le presta su voz a Timón, dijo que el director Jon Favreau (también a cargo de la reciente adaptación de ``El libro de la selva`` de Disney) le permitió grabar sus diálogos junto al actor Seth Rogen, la voz de Pumbaa. La mayoría de los actores de voz hacen su trabajo en solitario.

``Creo que todo se reduce a Jon Favreau por ser brillante y saber cómo hacer una gran película espectacular con la que la gente pueda identificarse y hacer que se sienta orgánica y verdaderamente chistosa``, dijo Eichner. ``Incluso cuando Donald Glover vino a hacer 'Hakuna Matata' en nuestras escenas juntos, todos estábamos improvisando. Lo mantuvimos muy orgánico y muy crudo, y creo que con suerte la película se benefició de eso``.

Glover compartió un sentimiento similar sobre Favreau al decir que la visión del director para el remake es la razón por la cual se sumó al proyecto.

``La historia de que todos estamos conectados es una verdad universal que de verdad no podemos ignorar más``, dijo el actor y cantante. ``Si no vemos realmente el valor de nuestras vidas juntos, ¿qué caso tiene todo esto? Porque todos estamos conectados``.

La vibrante alfombra roja recibió a estrellas que incluyen a las exvocalistas de Destiny's Child Michelle Williams y Kelly Rowland, Tiffany Haddish, Jamie Foxx, Chrissy Metz, Tracy Morgan, Yara Shahidi, Chloe x Halle, y Zooey Deschanel (cuyo padre, Caleb Deschanel, es el director de cinematografía). Adentro del teatro, Favreau presentó al elenco, que fue recibido con una ovación antes de que empezara la película. También le agradeció a algunos realizadores de la cinta original que estaban entre el público.