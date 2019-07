El rey león rugirá en la pantalla grande después de 25 años

Hace apenas unos meses, el director Jon Favreau estaba sentado en una sesión de música con el compositor Hans Zimmer para "El rey león", su ambiciosa e impulsada por la tecnología del clásico animado de 1994, y él y todos los demás en la sala poniendo un poco emocional

No es de extrañar: estaban grabando la música para la estampida (sí, ESA estampida).

"Trabajar en ello no lo hace menos emocional", dijo Favreau en una entrevista a principios de este año.

Y ni siquiera hagas que comience con lo que fue escuchar a James Earl Jones grabando sus líneas como Mufasa.

"El Rey León" lleva tres años en desarrollo con algunos de los nombres más importantes del entretenimiento, incluido Beyoncé, y las expectativas no pueden ser mayores. Ninguno de los otros estudios importantes se han atrevido a enfrentarse en los cines este fin de semana. El seguimiento temprano sugiere que podría ganar hasta $ 150 millones en su primer fin de semana en América del Norte, y ya ha recaudado más de $ 55 millones en China.

Por supuesto, ayuda que el material sea familiar para la mayor parte del mundo. La película animada, que se estrenó en junio de 1994 en el pico del renacimiento de la animación de Disney, se convirtió en un éxito crítico, la película de mayor recaudación del año en la taquilla mundial (fue la segunda a nivel nacional de "Forrest Gump"), un dos veces ganador del Oscar por la puntuación de Zimmer y la canción "Can You Feel the Love Tonight", y un espectáculo de Broadway, ahora la tercera carrera más larga y una de las más exitosas de la historia. Así que fue solo una cuestión de tiempo antes de que Walt Disney Co., en esta nueva era de remakes de acción real de su biblioteca animada que este año incluyó tanto a "Dumbo" como a "Aladdin", se convirtió en uno de sus más queridos.

Favreau ni siquiera terminó con su versión de "El libro de la selva" cuando comenzó a preguntar sobre los planes para "El Rey León". Había aprendido mucho sobre la tecnología de captura de movimiento y tenía un equipo con el que sabía cómo colaborar. Estaba listo para llevarlo al siguiente nivel. Entonces, él levantó su mano para el gran trabajo.

"Yo tipo de cabildeo por ello", dijo Favreau.

El estudio esperó hasta que saliera "The Jungle Book" para darle la palabra oficial, pero la película de 2016 que obtuvo tanto con críticos como con el público, resultó ser una buena audición. Y se puso a trabajar en la preparación de este "Rey de León" de "acción en vivo", el cual, debería decirse, no es en absoluto acción en vivo. Es una combinación de realidad virtual y "animación de fotogramas clave", lo que significa que todos los animales están animados a mano, "como todas las películas de animación antiguas", explicó Favreau. En otras palabras, si visitó el plató, no encontraría una escena sonora gigantesca y un grupo de actores que correteaban actuando como leones mientras estaban cubiertos de trajes y puntos que capturan el movimiento.

Más bien, fue más bien una "caja negra con personas que usan audífonos y gafas de realidad virtual".

El VR se utilizó para "conducir la cámara" y "en lugar de un solo artista de diseño en una computadora, teníamos un equipo completo que operaba cámaras virtuales en un entorno de realidad virtual", dijo.

Eso incluye al estimado cinematógrafo Caleb Deschanel, seis veces nominado al Oscar.

El efecto especial resultante es que "debería sentirse como una película de acción en vivo", dijo, incluso si es técnicamente animada.

Para el elenco, que incluye a Donald Glover como Simba, Beyoncé como Nala, Chiwetel Ejiofor como Scar, Seth Rogen como Pumbaa y Billy Eichner como Timon, el proceso fue bastante similar al que habrían hecho para una película animada tradicionalmente, pero Favreau también Filmó a los actores durante sus sesiones de grabación de voz para ayudar a los animadores. Sabía que sería extraño tratar de traducir las expresiones humanas a las caras de los gatos para que la emoción se transmita a través del lenguaje corporal (y se mueva un poco la boca para el diálogo).

Cualquiera que haya visto el marketing hasta ahora, sin duda, ha reconocido algunas piedras de toque familiares de la película de 1994. Tan familiar, de hecho, que muchos se han preguntado si iba a ser un remake tiro por tiro. Favreau dijo que no es el caso.

"Diverge bastante", dijo. "Es mucho más largo que la película original. Y parte de lo que estamos haciendo aquí es (darle más dimensión) no solo visualmente sino también a nivel emocional y emocional ”.

Los puntos principales de la historia son los mismos, pero al igual que en el escenario musical, también habrá diferencias. Además, quería sacar provecho de la singularidad de sus actores.

Con Beyoncé, por ejemplo, incluso cambió la forma en que la dirigió y se acercó a su animación después de ver su espectáculo en el escenario y todas las personas que canaliza para cada canción.

"Nala es un personaje muy poderoso que es un guerrero y también tiene un gran corazón y encapsula muchos arquetipos diferentes", dijo. "Quería que la forma en que fue coreografiada y con los leones y las escenas de lucha tenga una resonancia con el poder con el que (Beyoncé) coreografía su espectáculo teatral".

Y, por supuesto, está la música, que es tan importante como las imágenes para evocar toda la emoción y la nostalgia asociadas con el original.

Zimmer ha actualizado y construido sobre su propia partitura desde hace 25 años, que también integrará la música del espectáculo de escenario y la película 2D.

"Es una versión bastante exuberante de la banda sonora y la partitura", dijo Favreau.

Habrá algunas canciones reconocibles, que incluyen "Can You Feel the Love Tonight", "Hakuna Matata", "Prepárese", "Simplemente no puedo esperar para ser rey" y "Círculo de la vida", además de algunas nuevas también. .

Y la esperanza es que esta versión resuene no solo con las generaciones que crecieron con "El Rey León", sino también con un nuevo grupo de niños que también lo estén experimentando por primera vez de esta manera.

"Se trata del ciclo de vida y la mayoría de edad y decir adiós y todas las cosas que todos tratamos", dijo Favreau. "No es una historia que se cuenta a menudo, pero es una historia que probablemente sea la más universal".