El romance de Reik enamora los corazones porteños

Mazatlán, Sin.- Las buenas vibras y el romanticismo de los mexicalenses que integran la agrupación Reik hicieron vibrar los corazones de cientos de porteños el pasado sábado en el Centro de Convenciones, como parte de su gira, DesAmor.



Gran recibimiento

Para darle la bienvenida a las estrellas de la noche, el rapero Sergio Elías empezó a prender el escenario con su género. Los asistentes, en su mayoría mujeres, se mostraron muy alegres coreando algunos de los covers que el cantante interpretó para darle la bienvenida a Jesús, Julio y Bibi, integrantes de la agrupación que haría vibrar durante poco más de una hora a los espectadores. En el momento menos esperado empezaron a sonar las notas de la famosa melodía, Que vida la mía, y un fuerte grito se escuchó a los alrededores del recinto, con el que le dieron la bienvenida los artistas, que se mostraron emocionados por compartir la velada con el prendido público mazatleco. Esta solo era una probadita de la magnífica velada que se veía venir. Tras saludar a los porteños tocaron con gran emoción los éxitos que los hicieron entrar en el gusto del público hace más de 15 años: Tu mirada, Noviembre sin ti y Fui, los cuales fueron coreados a todo pulmón por los espectadores, que no podían esconder la emoción por ver a sus ídolos cantar en vivo.



Romanticismo

La velada se tornó aún más estremecedora cuando los cachanillas volvieron el momento más íntimo al interpretar de forma acústica los temas, Que gano con olvidarte, Ráptame y Yo quisiera, este último con el que se catapultaron a la fama en la década del 2000. Para este instante, los espectadores ya se encontraban en sintonía y encendieron las lámparas de los celulares y alumbraron el escenario, donde los artistas enamoraban con su música.

Los espectadores no pudieron perder la oportunidad de grabar parte del espectáculo.



Momento de bailar

Los nominados al Grammy Latino durante su carrera también han incursionado en el género de la música urbana y no se podían despedir de los mazatlecos sin cantar los éxitos Amigos con derechos y Me niego, los cuales interpretan en colaboración con los reguetoneros Maluma y Ozuna respectivamente, en ambas ocasiones el público no perdió la oportunidad de pararse a bailar y seguir gozando la espectacular velada. Un show de juegos artificiales despidió a los artistas que nuevamente dejaron con un gran sabor de boca a sus fans.