El romance entre Belinda y Christian Nodal es una vil mentira, asegura Daniel Bisogno

México. El romance que supuestamente existe entre Belinda y Christian Nodal es una vil mentira, asegura el periodista de espectáculos Daniel Bisogno. Todo se trata de un plan publicitario. En Ventaneando, Bisogno, quien también es actor, comenta que piensa que Belinda podría estar hasta viéndose con Giovani Dos Santos, su expareja.

Seamos honestos: no va uno con el otro. No es discriminación: sólo pienso que no van uno con el otro”, dijo Daniel sobre la relación entre Belinda y Nodal, quienes participan en el reality show La Voz México, como coaches, al igual que María José y Ricardo Montaner.