El romance prohibido de Sasha Sökoly Luis de Llano

Uno de los romances más polémicos en el mundo de la farándula fue el de Sasha Sökol con el productor Luis de Llano, quien le doblada la edad y lanzó su carrera como solista, pero dicha relación estuvo envuelta de varios escándalos y es que muchos no aceptaban esto.

Como todos saben Luis de Llano y la misma Sasha han dado entrevistas sobre su relación la cual duró dos semanas, ya que la misma madre de la cantante al parecer la presionó en ese entonces para que terminara con el productor, pero su ex siempre dijo que su mamá siempre lo trató bien.

"La mamá de ella era una mujer maravillosa, su mamá no la presionó yo siempre vi que Sasha era independiente de hacer sus cosas y la dejó ser y siempre fue una mujer que se manejó por si misma, muy joven empezó a tener que tener una vida de adulto", dijo Luis en una entrevista para Ventaneando.

Recordemos que el amorío entre las celebridades fue un secreto a voces, pero la misma extimbiriche confirmó su relación en el programa ya mencionado hace varios años.

"Yo ya era novia de Luis de Llano en ese momento y mi mamá yo creo que sentía que era lo mejor para mi, entonces mi mamá me planteó, ¿por qué no te vas a estudiar?, ¿por qué no te vas un año y si regresas y ese amor sigue siendo importante ese amor va estar ahí'", dijo Sasha sobre Luis y su madre.

Cabe mencionar que se dijo que entre el escándalo por su amorío también hubo un aborto de por medio, pero nunca se confirmó nada ya que ambos famosos han preferido guardar silencio en cuanto ese tema.