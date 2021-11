El romance que tuvo Jorge El Burro Van Rankin con hija del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari

El conductor de televisión Jorge "El Burro" Van Rankin reveló haber tenido un noviazgo con Cecilia Salinas Occelli, hija de nada más y nada menos Carlos Salinas de Gortari, ex Presidente de México. Fue en el programa de YouTube "Pinky promise" que conduce Karla Díaz (integrante del grupo JNS), donde el también actor contó que al principio el ex mandatario no aprobaba esta relación.

"El Burro" Van Rankin, quien fuera uno de los mejores amigos del cantante Luis Miguel, comenzó a salir con la hija de Carlos Salinas de Gortari, en la mitad de su sexenio. Según el ex conductor del programa "Hoy", el entonces presidente lo veía como un "mequetrefe" e "interesado".

Al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue asesinado el candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Unos meses después también fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu, cuñado del presidente Salinas de Gortari y procurador a cargo del homicidio de Colosio.

Estos sucesos y otros ocurridos en su mandato, llevaron al ex presidente al auto exilio en Irlanda y Cuba. Pese a todo esto, "El Burro" Van Rankin manifestó que siguió su noviazgo con Cecilia Salinas, demostrándole a su padre que no era una relación por interés.

Al final del sexenio matan a Colosio, matan a Ruiz Massieu, todos esos rollos de la política, se da cuenta que yo sigo con la hija cuando él ya estaba de exiliado.

Un día el actor y el político hablaron cara a cara: "me dijo: '¿cómo estás? Jorge, le ofrezco una disculpa, porque al principio creí que sí había un interés ahí, pero veo que sigues aquí y entonces quiero que seamos amigos'".

Esto le sorprendió a Jorge Van Rankin, tomando en cuenta que Carlos Salinas de Gortari no lo saludaba cuando lo veía.

"Le dije, 'nada más le voy a decir una cosa señor, qué le iba a sacar yo a su hija siendo usted presidente, antes de que su hija entrara a un antro, entraba yo antes".

"El Burro" Van Rankin no contó el porqué terminó su noviazgo con Cecilia Salinas Occelli; el empresario y actor Roberto Palazuelos también estuvo en "Pinky promise", mencionando que cuando salía con Jorge y Cecilia, traían hasta 45 guardaespaldas.