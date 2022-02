El romántico paseo de Diego Boneta y Renata Notni en Disneyland, acompañados de sus familiares

Los jóvenes actores mexicanos Diego Boneta y Renata Notni realizaron recientemente, un romántico viaje a Disneyland en California, Estados Unidos, en compañía de varios familiares y pasaron momentos maravillosos, tal y como lo mostró el protagonista de "Luis Miguel, la serie" (serie original de Netflix), en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de cuatro millones de seguidores.

El también cantante de 31 años de edad y originario de la Ciudad de México, publicó una serie de fotografías de su visita al considerado, uno de los lugares más alegres del mundo.

Este par de tórtolos estuvieron acompañados de Liliana Notni, mamá de Renata. Ambas se tomaron una foto con princesa Elena, frente al castillo de la Bella Durmiente: "mi mejor amiga, mi cómplice de vida y la mejor mamá que la vida me pudo dar", expresó la novia de Diego Boneta.

Santiago y Natalia, hermanos del actor, también estuvieron en este divertido paseo. Una de las imágenes que posteó, es una en la que los tres posan frente al "Millennium Falcon: Smugglers Run", una de las atracciones en "Star Wars: Galaxy's Edge" en el parque Disneyland.

"Sí, tenemos sudaderas a juego", expresó Diego Boneta, quien se dio a conocer en el reality show Código F.A.M.A., en referencia a que todos usaban el mismo diseño de sudadera.

Estos son algunos de los comentarios de sus fans: "quiero ser ustedes en la vida", "la pareja perfecta", "bellísimos", "que bonita pareja hacen", "llévalo a la luna por mi Renata" y muchos más.

Por otra parte, hace unos días surgieron los rumores de que Diego Boneta ya le dio el anillo de compromiso a Renata Notni. En un encuentro con unos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo negó.

No, yo lo que les puedo decir es que en este momento estoy muy contento, no crean todo lo que leen en los medios, vi eso y me ataqué de la risa.