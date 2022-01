El romántico viaje de año nuevo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez a Tulum, Quintana Roo

Aunque ambos se mantienen muy ocupados en sus respectivas carreras artísticas, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez siempre logran hacer un espacio en sus apretadas agendas, para pasar increíbles momentos juntos, como lo hicieron recientemente al llevar a cabo un romántico viaje a Tulum, estado de Quintana Roo, México, donde recibieron el año nuevo 2022.

A través de sus respectivas redes sociales, compartieron algunas fotos y videos de su estancia en estas paradisíacas playas del caribe mexicano.

En las stories de su perfil en Instagram, la conductora de televisión Cynthia Rodríguez de 37 años de edad, quien forma parte del elenco del programa "Venga la alegría", mostró su espectacular cuerpo al modelar uno de los trajes de baño que usó en su viaje.

Cynthia Rodríguez es dueña de una sexy anatomía.

En otra de las imágenes que posteó, la cual le tomó su novio Carlos Rivera, la también actriz de telenovelas originaria de Monclova, Coahuila, opacó el paisaje con su belleza.

Cynthia Rodríguez simplemente espectacular.

Por su parte el cantautor Carlos Rivera de 35 años de edad, difundió una fotografía de un hermoso atardecer que contempló con su amada Cynthia. "Dios siempre nos regala un nuevo día para volver a empezar".

Carlos Rivera disfrutó del paisaje junto a su novia.

Y así como su novia, el intérprete de temas como "Recuérdame", Te esperaba", "100 años" y muchas más, también lució cuerpazo: "ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar", expresó en referencia a su canción "Me muero", posando en traje de baño y con el majestuoso caribe mexicano de fondo.

Como es costumbre en su relación amorosa, la pareja no compartió en redes sociales alguna foto juntos, pues como dice uno de los temas del ganador de la tercera generación de La Academia:

Sólo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos, no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria...y que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento.

Carlos Rivera causó furor con esta fotografía en sus redes sociales. Foto: Instagram @_carlosrivera

Cabe mencionar que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se hospedaron en un lujoso y exclusivo resort ubicado entre el Mar Caribe y la jungla de Tulum, ambientado en la tradición maya.

De acuerdo con la página web de dicho resort: "entre senderos elevados de madera que se retuercen y giran, permitiendo que los árboles crezcan libremente, nuestras áreas están iluminadas solo por velas, creando un ambiente natural, perfecto para un retiro de relajación o una escapada romántica".