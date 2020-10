El rostro de Alfredo Palacios, "el estilista de las estrellas", antes de las cirugías estéticas que se realizó

"El estilista de las estrellas", Alfredo Palacios, falleció este fin de semana en la Ciudad de México a los 72 años de edad. A través de redes sociales muchas celebridades que trabajaron a su lado, han expresado su sentir. La cantante Guadalupe Pineda escribió en su feed de Instagram:

Me estoy enterando con profunda tristeza del fallecimiento de mi amigo Alfredo Palacios, descanse en paz un hombre incansable, trabajador y profesional de la radio. Te vamos a extrañar.

Alfredo Palacios siempre se dedicó al mundo de la belleza y trabajó durante muchos años con grande estrellas del espectáculo mexicano como Verónica Castro, Lucía Méndez, Angélica María, Irma Serrano y las fallecidas Irma Lozano y María Félix, además, durante más de 30 años estuvo al frente del programa "Salud y Belleza" de Radio Fórmula. En dicho programa daba consejos al público sobre estilo y para lucir bien, además sobre cómo llevar una vida saludable.

Para nadie es un secreto que "el estilista de las estrellas" se sometió a varias cirugías estéticas. Alfredo Palacios se hizo arreglos en sus ojos, nariz, pómulos y mejillas, sin mencionar que, sus retoques en el rostro con botox fueron cada vez más frecuentes.

En su cuenta en Instagram podemos encontrar varias fotografías de cómo lucía el rostro de Alfredo Palacios antes de su "adicción" al botox, que poco a poco le fue deformando su rostro, totalmente distinto a cuando era joven. En una de estas imágenes antes de sus cirugías estéticas, se encuentra al lado de su amiga Lucía Méndez.

Y precisamente Lucía Méndez compartió este mensaje en sus redes sociales tras su muerte, "estoy muy triste porque hoy se murió Alfredo Palacios un amigo entrañable, de momentos muy importantes de mi vida siempre, un amigo que se desaparecía cuando te iba bien, pero era el primero que estaba ahí cuando te iba mal y tenías un problema. Este año ha sido terrible para mí porque he perdido a tanta gente que ha muerto, que no hemos podido hacer nada, lo único que puedo decirles es que murió un triunfador, un líder, un número uno en la radio, durante muchísimos años, con su estilo sencillo y neta como era él un triunfador".

Me da mucho gusto porque ya no está sufriendo, ya nada le está doliendo, y lo único que quiero es que tenga una elevación maravillosa y que Dios lo guarde en su gloria, de verdad lo recordemos con muchísimo cariño, porque si me está doliendo mucho su muerte.