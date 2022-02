El "rudo" Joaquín Cosío rompe en llanto al recordar este momento de su infancia

México. Joaquín Cosío, originario de Tepic, Nayarit, México, reconocido como gran actor por su participación en películas como El infierno y Matando Cabos, entre muchas más, comparte en entrevista con Yordi Rosado un triste pasaje de su infancia, el día que lloró

El actor mexicano Joaquín Cosío, de 59 años de edad, tiene muchos momentos de felicidad en su vida laboral y personal, pero en esto último existe algo que cuando lo recuerda no puede evitar llorar y así le ocurre cuando lo cuenta a Yordi Rosado.

Se trata de un triste pasaje de su vida el cual ocurrió cuando era niño y lo lleva clavado en el corazón. "Cuando me gradué de la primaria a la ceremonia no fue nadie de mi familia porque todos estaban ocupados, cuando pasé a recibir mis papeles no me aplaudió nadie y a todos los niños si", comparte el actor a Rosado.

En la misma entrevista y al hablar de su vida familiar, Cosío, quien también actuó en la película Quantum of Solace (007: Quantum) interpretando al General Medrano, menciona que su mamá murió cuando él tenía como un año y medio de edad.

Cosío añade que tenía varios hermanos y vivieron en Mexicali, donde sus tías los criaron tras el fallecimiento de su mamá, y sobre su infancia menciona también que fue un niño solitario al que le encantaba ver el cielo a todas horas y las estrellas por las noches.

Pese a tener una personalidad fuerte y de hombre rudo, Cosío se define como un hombre sensible, todo lo contrario a lo que aparenta en las películas en las que interviene.

También cuenta a Yordi Rosado que tiene una excelente relación con su señor padre, quien actualmente tiene 96 años de edad y a quien define como un ser áspero, pero lo ha abrazado y besado, y eso le gusta, y da gracias a la vida por todo, pero le hubiese gustado conocer a su mamá, refiere.

De acuerdo a información en su biografía, Joaquín Cosío estudió la licenciatura en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, luego laboró como reportero en varios medios de comunicación como El Diario de Juárez e inició en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, su carrera teatral a principios de la década de los 80.