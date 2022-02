"Él saltó, no sé con qué fuerza lo hizo", Yucita Furlong confirma que Xavier Marc atentó contra su vida

El pasado fin de semana falleció el querido actor mexicano Xavier Marc a sus 88 años de edad, quien participó en telenovelas como "Mundo de juguete", "Barrera de amor", "María Belén", "La mexicana y el güero" y muchas más. Tanto las autoridades correspondientes como su amiga Yucita Furlong, directora de la Casa del Actor, confirmaron que el histrión se quitó la vida al lanzarse del sexto piso del edificio donde vivía en la Ciudad de México.

"Yo no sé qué puede pasar en un momento por la mente de alguien que tome una decisión así", expresó Yucita Furlong, durante un encuentro con varios medios de comunicación, a las afueras de la funeraria donde fueron velados los restos de Xavier Marc. "Todos los que estábamos cerca de él, estamos desechos".

No sabemos realmente ni cómo actuar y bueno, efectivamente él saltó, no sé con qué fuerza lo hizo, no sé cómo lo hizo, pero ya no está aquí.