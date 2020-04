El sarampión, la nueva disputa entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado

Hace unos días Fernando del Solar contó en una entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, que sus hijos Luciano y Paolo, fruto de la relación que tuvo con Ingrid Coronado, habían contraído sarampión.

"Estoy con mis hijos que, desgraciadamente, desde el jueves pasado, les dio sarampión, empezaron con ronchitas por todo el cuerpo, obviamente, rápidamente le pregunté a mi madre, ¡mamá!, ¿me pusiste la vacuna del sarampión?', me dijo: '¡sí, sí!, quédate tranquilo'. Por suerte, a mí no me pegó y los chicos ya van de salida", comentó Fernando del Solar.

Ante las declaraciones que hiciera el padre de sus hijos, Ingrid Coronado lo desmintió en una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca. "Fue un sustazo, estamos muy vulnerables con ese tipo de temas, cuando me lo comunicaron, lo ideal era que ellos se quedaran con él (Fernando del Solar) unos días más".

"(El especialista) me dijo que están vacunados, hay dos vacunas de sarampión, una se pone a los 12 meses y otra entre los 5 y 6 años, por lo tanto, los dos la tienen. En el caso de Paolo, la segunda fue aplicada hace dos años, así que está más activa que nunca", manifestó Ingrid Coronado.

Me parece raro que estuvieran contagiados porque antes de que se enfermaran ellos habían estado encerrados por casi un mes, entonces me parecía ilógico. El pediatra me dijo que no había forma de que hubiese sido sarampión.

Ambas declaraciones dejan en claro que las diferencias entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado continúan.

