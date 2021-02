El secreto de Eduardo Yáñez para lucir joven a los 60 años... ¿esperma de ballena?

Para mantenerse luciendo joven aún a sus 60 años , Eduardo Yáñez reveló un secreto de belleza que utiliza hasta el día de hoy: el esperma de ballena.

El actor Eduardo Yáñez, mantiene hoy a la edad de 60 años un aspecto bastante joven, algo que constantemente se le reconoce. Para esto, admitió tener guardado un secreto de belleza bastante peculiar, con productos que contienen cierta sustancia poco convencional.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Siendo un famoso actor en telenovelas, no es de extrañar que Eduardo Yáñez se cuide muy bien y procure lucir su mejor aspecto para las cámaras, que hoy en día con la alta definición no perdonan ninguna arruga o imperfección.

Para esto, Eduardo Yáñez admitió usar un producto que asegura que es muy milagroso para contrarrestar los efectos de la edad, algo que podría dejar sorprendidos a muchos que quizá tenían la intención de copiar la rutina de cuidado de la piel que usa el actor.

Fue en el programa Hoy que el actor respondió a algunas preguntas de la prensa, esto al encontrarlo dentro de un automóvil a punto de partir. Entre estas, Eduardo Yáñez respondió a una en particular que creó sorpresa, pues preguntaron cómo hacía para lucir tan joven a su avanzada edad.

Leer más: Eduardo Yáñez llega con toda la cara hinchada al programa Hoy

“Semen de ballena”, fue la respuesta que Eduardo Yáñez dio a los reporteros, bastante convencido de que ese es el mejor remedio para mantener la piel fresca y juvenil.

“El semen de ballena, dicen que eso es lo mejor para la piel. Pues ahí dice en todas las cremas ‘esto contiene semen de ballena’ (…) Ya lo voy a empezar a vender”, respondió.

El actor también es bromista

Ante la sorpresa que generó su respuesta, Eduardo Yáñez aseguró tener un muy buen sentido del humor al responder a las preguntas, por lo que, con una sonrisa en el rostro, que solo era notoria por su expresión en los ojos, pues llevaba puesto un cubrebocas, admitió rápidamente que se trataba de una broma en la que cayeron.

“I’m sorry, pero me gusta el buen humor y ustedes se me ponen de pechito”, dijo.

A pesar de tratarse de una broma, los internautas no están tan seguros de que el actor no se haya hecho nada en el rostro, pues aseguran que algún arreglito debió haberse hecho para lucir tal como ahora.

“También se ha hecho sus cirugías, cómo de que no”, “Se ha hecho el bypass gástrico y bótox”, “Se veía hinchado porque estaba recién operado de la jeta”, “Puro bótox”, comentaron algunos en el video de la entrevista.

Te puede interesar: Andrea Legarreta reprueba la actitud de Eduardo Yáñez, ante su nuevo altercado con un reportero

Algunos incluso, cuestionaron el buen humor que dice tener, recordando el escándalo en el que se ha visto envuelto por su trato violento hacia la prensa.

“Se mira joven y fuerte, todavía puede seguir cacheteando gente”, “Sólo preguntas que lo alaguen o si no cachetadón seguro”, “Así de gracioso les da cachetadas a los reporteros”, “Por lo menos no le dio una cahetada”, se puede leer en algunos otros comentarios.

Suscríbete aquí a Disney Plus.