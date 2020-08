El secreto escondido de Alejandra Capetillo que sorprendió a sus fans

México. Alejandra Capetillo Gaytán, una de las guapas hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, sorprende a sus fans en Instagram al revelarles el secreto que tenía escondido, y es que la joven ha colocado en sus redes sociales una imagen en la que aparece pintando. Y es precisamente la imagen de su bella mamá la que plasma en un óleo sobre tela. Mientras pinta, voltea repentinamente a la cámara para sonreír un poco. Recientemente inauguró su canal en YouTube, junto con su hermana Ana Paula, y comparten de sus respectivas vidas.

Pink skies", titula Alejandra a la imagen en la que posa pintando a su bella mamá, y sus fans reaccionan emocionados al verla en esa faceta que muchos le desconocían. "Super hermosa, la luz que brilla en los corazones", "Beatiful", "Muy bonita foto", "Que talento", "Pintas bien", "Hermosa, la sonrisa de tu mami y el porte de los capetillo", le expresan a Ale sus seguidores.

Ale Capetillo, bella y talentosa. Foto captura pantalla Instagram

Alejandra tiene 20 años de edad y cuenta con muchos seguidores en Instagram, los cuales siempre están al pendiente de sus publicaciones. Es muy parecida a sus famosos padres, sobre todo a Eduardo, en su rostro y sonrisa, le han hecho saber en varias ocasiones. A Alejandra le gusta mucho pintar, lo hace desde muy niña, lo ha comentado en su canal de YouTube, y es una disciplina que desea seguir desarrollandola profesionalmente.

Alejandra no siente interés por dedicarse a la actuación, como lo han hecho Biby y Eduardo, sus padres, aunque alguna vez le emocionó hacerlo, no atrapó del todo su atención y prefirió estudiar y se enfoca a sacar adelante su carrera de Negocios Internacionales. Desea una especialidad en Finanzas, cosa que le gusta bastante y por ahí quiere encaminarse profesionalmente hablando.

Foto captura pantalla Instagram

Por las venas de Alejandra corre el gusto por lo artístico, ya que le encantan las artes visuales. La moda, pintar y la fotografía es algo que le apasiona bastante. “Somos Ana Pau y Ale Capetillo y estamos muy emocionadas de compartir un poco más sobre nosotras en este canal. Ojalá disfruten este vídeo de 50 cosas sobre nosotras”, dijeron Alejandra y Ana Paula, su hermana, al presentar su canal de YouTube hace unos días.

A Alejandra también le encanta modelar, y recientemente formó parte de una clase magistral de maquillaje en la que participó al lado del especialista Luis Torres. En dicho evento, el experto ofreció tips y consejos a 50 mujeres en una tienda de la Ciudad de México y fue precisamente en este lugar donde la hija menor de Biby y Eduardo fungió como modelo, y también lo compartió en sus redes sociales.

Y también hay mucho qué decir de Ana Paula, su hermana, quien tiene 23 años; le encanta la fotografía, el teatro musical, el canto y el ballet, y cantar y bailar lo hace pero en la privacidad de su casa y no descarta hacerlo de una manera profesional, de hecho forma parte de dos compañías de teatro en la actualidad, lo ha contado en YouTube. Estudia Comunicación y Medios Digitales y le encantaría seguir los pasos de Biby en la actuación.

Las jóvenes han acaparado la atención de muchos jóvenes de su edad y siempre están al pendiente de sus publicaciones en redes sociales y ahora en el ya citado canal de YouTube. En este revelaron también que ambas son muy amigas, siempre están juntas, viajan y tienene excelente comunicación. "Compartimos cuarto y estamos muy acostumbradas a dormir juntas y vivir juntas."

Alejandra reveló que padece una enfermedad

Y en uno de los más recientes videos que compartió Alejandra en su canal de YouTube, compartió a sus fans que padece un trastorno desde su infancia. "Yo siempre, toda la vida, he sido sonámbula, o sea no solo hablo, literal me levanto, agarro cosas, abro puertas, o sea todo el show. En los últimos años me he levantado porque veo arañas en mi cama o porque volteo y en el techo veo una araña enorme".

Foto de Instagram

Alejandra también sorprendió al contar que, si algún hombre llegara a cruzarse por su vida, en lo que se fijaría en él sería en su autenticidad, ya que se considera una persona sumamente transparente. "Soy un libro abierto, no tengo barreras, no escondo cosas". La gente que finge, no le agrada ni tantito, mencionó también. "Y me encantan los hombres que sean súper aventureros".

