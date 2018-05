La escena gay en 'El señor de los cielos' que impactó a muchos

La sexta temporada de una de las series más exitosas de la televisión, se estrenó ayer por la noche. Nos referimos claro, a El señor de los cielos de la cadena Telemundo, serie que causó controversia al incluir una escena gay.

En la pasada temporada, tras la muerte del personaje de Mónica Robles (Fernanda Castillo), quedaron muchas dudas sobre el rumbo que tomaría El señor de los cielos.

Pero una vez más el regreso de la saga más exitosa de la televisión de habla hispana no decepcionó a nadie. Al contrario. El esperado estreno anoche de la sexta temporada superó las expectativas del público con un primer capítulo repleto de acción y giros inesperados que atrapó de principio a fin al televidente.

Pero, como era de esperar en una historia tan polémica y controversial como El señor de los cielos, no todos fueron comentarios positivos entre los seguidores.

La inesperada y apasionada escena gay que protagonizaron dos de sus personajes principales, el presidente Omar Terán y Jaime Ernesto, interpretados por Jesús Moré y Alan Slim, dejó con la boca abierta al televidente y generó cientos de críticas en las redes sociales.

“Fue lo único que no me gustó: que estén llevando este contenido. No juzgo a nadie, pero ese contenido en televisión que familias se sientan a ver como que no”, expresó una televidente en las redes sociales de la serie de Telemundo.

Otros, sin embargo, aplaudieron que la superserie se atreva a mostrar estas escenas.

Te comparto el primer capitulo de la nueva temporada: