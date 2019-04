El sensual escote de Yalitza Aparicio

Circula en Instagram una fotografía de Yalitza Aparicio en la que muestra un sensual escote. La actriz de la película Roma tiene sus encantos, y en una reciente publicación muestra que si se lo propone, puede ser muy sensual.

A pocos instantes de la publicación de la imagen de Yalitza Aparicio, ya alcanzaba los 200 mil likes en Instagram, y comentarios de sus seguidores que pedían verla pronto en la pantalla grande.

Recientemente se dio a conocer que Yalitza, quien estuvo nominada con la película Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, gana 10.481 pesos como profesora de la guardería en la que trabajaba antes de inmiscuirse en el mundo del cine.

Con base en una iniciativa del Gobierno de México para que la gente tuviera acceso al sueldo de todos los funcionarios públicos, la plataforma Nómina Transparente da a conocer el salario bruto de Aparicio.

Segun reporte de Grupo Fórmula, el sueldo de Yalitza aparece inscrito en el Fondo Para el Pago Educativo (FONE) del estado de Oaxaca, y asciende a 10.481 pesos mensuales, de los que percibía 9.483 pesos netos.

En una entrevista para el grupo Radio Fórmula, Yalitza, quien ha viajado por muchas partes del mundo tras haberse hecho famosa por su actuación en la película Roma, aseveró que no contaba con el dinero suficiente:

Dinero, disculpa si soy muy sincera, no lo tengo”. Además, resaltó que no ganó mucho dinero por su actuación en Roma .

Pues tanto dinero realmente no hay… me di cuenta de que me engañan con este mundo del cine”, resaltó Yalitza.