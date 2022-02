¡El show que jamás olvidará! Ángela Aguilar comparte detrás de cámaras de su primer palenque solista

El 23 de enero de 2022 será una fecha que la cantante mexicana Ángela Aguilar jamás olvidará y que llevará tatuada en su corazón. En aquel día, llevó a cabo su primer palenque como solista en la Feria de León, en el estado de Guanajuato, México. A través de su canal de YouTube, donde tiene más de tres millones de suscriptores, la hija menor de Pepe Aguilar compartió un detrás de cámaras de este inolvidable concierto.

La llamada "Princesa de la música mexicana" de 18 años de edad y nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, mostró a sus "angelitos" (nombre que les dio a sus fans), los ensayos para su show y cómo se preparaba horas antes para salir al escenario, siempre apoyada por su familia y cada miembro del staff.

Ángela Aguilar, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes fueron dos grandes leyendas de la música ranchera y de la época de oro del cine mexicano, expresó que estaba muy contenta y emocionada, al tratarse de su primer palenque, show en el que interpretó además de sus ya conocidos temas como "La llorona" o "En realidad", incluyó en su set list nuevas canciones.

"Otro motivo que me tiene muy contenta, es que me siento muy tranquila porque estoy trabajando con personas con las que yo he trabajado toda mi vida", externó la hermana del también cantante Leonardo Aguilar.

La también compositora dijo estar rodeada de gente "con mucho amor hacia mí y que me van a proteger". Además, agradeció a su papá Pepe Aguilar, por darle el privilegio de trabajar junto a sus músicos: "porque eso es algo super íntimo, el trabajar con los músicos de un artista, cada quien tiene los suyos, no se comparten, el que mi papá me haya prestado su equipo, me haya dado ese privilegio, ese honor, es muy bonito, me siento muy feliz".

Comenzó su palenque en la Feria de León con el tema "La Charreada" y desde el inicio, hizo gala de su increíble voz. A lo largo de su show, Ángela Aguilar usó seis diferentes outfits. Un corset rojo, con un corazón en llamas bordado, lo combinó de diferentes maneras. En su vlog en YouTube, mencionó:

Creo que esto es apenas el principio, pero si estamos empezando así de bien, ¿qué nos queda para el futuro?

Al final de su video envía este mensaje a sus millones de seguidores: "gracias por tanto y por todo".