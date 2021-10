Desde los 15 años de edad Efraín Acosta mostró su inquietud por lo artístico, ya que en sus venas ha llevado ese talento gracias a su familia, pues su padre y abuelo son músicos.

Además, está su pasión por tocar el saxofón, un instrumento clave para llegar al corazón del público, denominando a la perfección cualquier género como el jazz, romántico, boleros, pop, rock, electrónica, e incluso hasta reguetón, interpretando estos últimos con su distinguido saxofón de luces led, en cada una de sus presentaciones.

"Mi papá es músico, toca la trompeta y yo creo que de ahí nació el gusto por la música. Pero mi primer instrumento fue la flauta, entonces ahí comenzó mi instinto musical y de ahí, dos años después, mi papá me compró un clarinete, me uní a una banda local para tocar en Guasave, pero tengo 10 años viviendo en Culiacán y ahí en una de las tocadas tuve la oportunidad de agarrar el saxofón, por azares de que el grupo ocupaba cambiarse a un grupo versátil y ahí me fui enseñando, aprendiendo a tocarlo un poco más, hasta la edad de los 21, que comencé a ver este instrumento e interesarme en él".

El sinaloense Efraín Acosta y su pasión por la música y el saxofón. Foto: Cortesía

Proyecto musical

Efraín, quien es originario de Guasave, Sinaloa pero desde hace 10 años radica en la ciudad de Culiacán, tomó la decisión de lanzarse como músico solista independiente después de haber laborado nueve años como músico en grupos locales ahí es, cuando lo invitaron a colaborar con Remmy Valenzuela, artista de regional mexicano, presentándose así por toda la República Mexicana llegando a pisar grandes escenarios cómo lo es Auditorio Telmex (Guadalajara) en Monterrey y el colosal auditorio Nacional (CDMX), por mencionar algunos.

Colaborando y haciendo amistad y contactos del medio artístico. "Me tocó la oportunidad de estar en el equipo de Remmy Valenzuela, estuve colaborando con él un año y al mismo tiempo, empecé a trabajar en mi proyecto como solista para eventos y eso me ayudó a posicionarme un poco y estuvimos en eventos en muchísimas partes".

Propuesta

Durante la charla, el músico sinaloense está volviendo a las presentaciones en eventos de todo tipo por todo México, después de un año complicado por la pandemia, está planeando incorporarse al mercado americano. Además, está creando un álbum de música inédita, en el cual planea colaborar con otros artistas.

Su propuesta sería algo distinto, ya que el saxofón sería una pieza clave en esta música, sin dejar de lado las letras cantadas.