El sinaloense Fidel Rueda y su equipo sufren intento de asalto; dos personas fueron heridas de bala

Estos son algunos de los comentarios de parte de sus fans: "Dios con ustedes", "cuídense mucho, lamentablemente todos estamos expuestos a estos accidentes al salir de nuestro hogar, gracias a Dios no pasó a mayores", "ánimo Fidel, bendiciones de parte de todo el equipo", "tengan mucho cuidado todos los artistas que pasen por esa carretera, asaltan mucho, yo vivo justo pegado a esa autopista, mucho cuidado a todos" y muchos más.

El chofer del autobús, habría intentado frustrar el asalto al no detenerse y acelerar la marcha, sin embargo, los delincuentes comenzaron a disparar en su contra , persiguiéndolos durante varios minutos. La persecución terminó a la altura del poblado Santa María Moyotzingo, Puebla, donde elementos de la policía local intervino.

