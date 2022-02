El sinaloense Gerardo Garo descubre su misión de vida en la música 

México. El cantautor sinaloense Gerardo Garo comparte canciones con mensajes de amor, esperanza y paz, y ahora produce su tercer álbum titulado Primer Amor.

En entrevista con DEBATE, Gerardo Garo comparte que acompañado de una guitarra y su computadora comenzó a componer sus propias melodías cuando tenía 16 años de edad y descubrió que crear música era su misión de vida y el vehículo ideal para compartir canciones con mensajes.

En Primer Amor, Gerardo Garo retomará algunas de sus primeras composiciones y añadirá otras que ha compuesto en el transcurso de estos últimos años.

‘’La verdad estoy contento porque estoy en la producción, en este momento estoy produciendo el tercer álbum y estoy retomando algunas canciones de mis inicios cuando era un joven de 17 años, las canciones de mis inicios, por eso se llama First Love (Primer Amor), porque haz de cuenta que es el primer amor a la música, a mis primeras canciones."

Originario de Culiacán, Sinaloa, el cantante platica que desde los 16 años de edad descubrió su talento en la composición, empezando a escribir sus propias melodías.

Foto: Cortesía

“El primer álbum sí fue de estudio, lo produje en un estudio profesional, pero casi toda la música la hago yo, la produzco, cada arreglo, todo es original, yo mismo también me grabo, edito mis videos, soy un artista independiente”.

Gerardo cumple su sueño

Gerardo Garo se visualiza mucho tiempo dentro del ámbito artístico y asegura que el talento y esa pasión la ha traído desde que nació y además quiere dejar huella para las nuevas generaciones con su música.

“Realmente estoy seguro que nací para crear música, fui formado para esto, para crear canciones, bajar melodías del cielo y poder transmitir a esta generación. Sin duda me miro y me visualizo haciendo esto, creando canciones, hay un proyecto nuevo donde estamos creando con una banda donde ya no solamente estaré yo, sino más personas involucradas”, compartió Gerardo también a DEBATE en la charla.

Foto: Cortesía