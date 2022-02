El sinaloense Luis Antonio López, "El Mimoso", inmortalizado en Plaza Santa Cecilia de Tijuana

El cantante Luis Antonio López Flores, mejor conocido como El Mimoso, recibió un merecido reconocimiento en la ciudad fronteriza de Tijuana, estado de Baja California, México. Ahora, el ex vocalista de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, ha quedado inmortalizado en la Plaza Santa Cecilia, al haber plasmado su huella.

Cabe mencionar que otras grandes celebridades como José José, Emmanuel, Pedro Vargas, Lupita D'Alessio, Germán Lizárraga, Martín Urieta y otras más, han plasmado sus huellas en esta conocida plaza, ubicada en la zona centro de Tijuana.

Me siento muy emocionado que me estén dando este reconocimiento, me atrevo a decir que hoy por hoy, ha sido el mejor de los reconocimientos que me están brindando.