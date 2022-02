El sinaloense Miguel Jacobi quiere ser el nuevo integrante de Calibre 50

Luego de la sorpresiva salida de Edén Muñoz, voz principal y acordeón del grupo Calibre 50, la agrupación más exitosa anunció a través de sus redes sociales que estaban por realizar una audición para seleccionar a su nueva voz y acordeonero del grupo.

La audición

Desde el momento que Calibre 50 lanzó esta convocatoria, Miguel Jacobi, originario de Los Mochis, Sinaloa, platicó para DEBATE, sobre la experiencia y el interés por participar.

"Actualmente estoy en mi proyecto y pues más que nada ese día porque fue bien chistoso, me alentaron a mandar el video para el casting, ese día había ido hacer unas vueltas y saliendo venía con un amigo y Uziel Payán estaba haciendo un en vivo y me metí al en vivo y nos saludamos y de ahí me dijo que estaban haciendo casting los de Calibre 50 y en eso un amigo que trabaja en el medio me mandó el flyer del grupo y en eso también me llegan notificaciones de la banda y pues dije ‘se me hace que es una señal’ y dije ‘bueno lo hacemos’ y al día siguiente me mandan otro flyer de la banda y ya planeamos los videos que estaban solicitando y los mandamos al correo y luego después de eso, ojalá pueda ser el nuevo integrante de la agrupación".

Proyecto

Asimismo, el cantante Miguel Jacobi sigue adelante con su proyecto musical, el cual espera que para este 2022 lance nueva música. "Ahorita lancé tres temas ya se encuentran en YouTube y lo último que hicimos fue un popurrí de cumbias, de canciones de Valentín Elizalde, y pues pronto subiremos más videos, más covers en las plataformas", finalizó.

