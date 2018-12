El sobrino de "Cantinflas" denuncia a "El Potrillo"

Geovanni Barrios Moreno, sobrino nieto del actor fallecido Mario Moreno "Cantinflas", denunció penalmente a Alejandro Fernández “El Potrillo”, tras ser sacado de un palenque donde él cantaba en Querétaro.

El sobrino de "Cantinflas" fue sacado con lujo de violencia hace unos días del concierto de "El Potrillo". En distintos portales de noticias se dio a conocer la información, y se habló, incluso, de un secuestro.

En entrevista con el programa de televisión "Sale el Sol", Geovanni Barrios Moreno detalló que personal de seguridad de Alejandro Fernández lo agredió antes de sacarlo del recinto entre empujones y golpes, y lo peor de todo, es que él aún desconoce cuál fue el motivo de la agresión.

Como en la séptima canción me paro y se me acerca una persona, me comenta ‘ya sabemos quién eres, vamos para afuera', dijo Geovanni, quien es activista en la búsqueda de personas desaparecidas.