El sueño de muchas mujeres desairado por Lucía Méndez; relata cuando rechazó al mismísimo Chayanne

La actriz de telenovelas y cantante mexicana Lucía Méndez, estuvo en el programa de televisión "Con permiso", que conducen Pepillo Origel y Martha Figueroa, donde aseguró que hace ya varios años, Chayanne y Luis Miguel trataron de conquistarla durante una misma noche, cuando ella estaba en la habitación de un hotel.

Esto ocurrió por allá en la década de los 70's, cuando el cantante y compositor puertorriqueño Chayanne (su nombre verdadero es Elmer Figueroa Arce), tenía 17 años de edad, y la actriz mexicana Lucía Méndez, 30.

En aquella ocasión, la protagonista de la telenovela "Colorina" y sus dos pretendientes, habían asistido a un festival musical en Miami, Florida, Estados Unidos. De acuerdo con el relato de Lucía Méndez, Chayanne le había dejado muy en claro sus intensiones de conquistarla.

Tras finalizar el festival, el intérprete de temas como "Dejaría todo", "Torero", "Tiempo de vals" y muchas más, fue hasta la habitación del hotel donde estaba la histrionisa.

"Era algo así como mi fan perdido, Chayanne, de verdad, entonces llegó y me dijo no sé qué, pero le respondí: 'no, Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor, no, ni maíz, vete a tu cuarto, mi vida, eres un bebé, no, mi amor, no, vete".

Luego de Lucía Méndez rechazó a Chayanne, unos momentos después su otro pretendiente, Luis Miguel, tocó la puerta de su habitación, sin embargo, a él no lo desairó y lo invitó a entrar al cuarto de hotel.

"De pronto lo veo, con el pelo rubio, con un smoking impecable, Armani, con una botella de champaña, yo con los pelos parados, abro la puerta y digo: '¿qué onda, Micky?', me dice: 'tengo que hablar con alguien porque estoy muy triste'".

Según Luis Miguel, estaba tan triste que necesitaba desahogarse con alguien. Lucía Méndez se percató que se trataba de una estrategia para conquistarla. "Entonces, entra, se sienta, y me empieza a platicar, que si estoy harto de no sé qué, ya sabes cómo es Micky de inteligente para platicar".

Aquella noche, Luis Miguel tuvo mejor suerte que Chayanne, en sus intentos por conquistar a la actriz Lucía Méndez.